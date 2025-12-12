エルティーアールは、羽田空港第1ターミナルに、「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFE MINIを11月28日から2026年2月1日までオープンする。

OH MY CAFE MINIは、「空に憧れ旅をするミッキー＆フレンズ」をコンセプトにしたパン＆ドリンクスタンド。ブリオッシュは、ミッキーとミニーをイメージした「シナモンブリオッシュ」（790円）、「レモンシュガーブリオッシュ」（790円）、「チョコブリオッシュ」（890円）、「ピンクチョコブリオッシュ」（890円）の4種類。ドリンクはコーヒー、ティー、ジュースなどを用意している。

オリジナルグッズは、アクリルキーホルダー（ランダム6種・825円）、ビッグ缶バッジランダム（7種・880円）、巾着（1,540円）、ラゲッジタグ（2種・各1,650円）などを取り揃える。ドリンク購入者限定で、マグカップ（2,200円）、白雲石コースター（1,320円）、ストローチャーム（ランダム8種・660円）を販売する。

場所は5階一般エリア。営業時間は午前10時から午後6時まで。価格はいずれも税込。