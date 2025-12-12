今年度補正予算案の審議は12日から参議院に舞台を移しています。終盤国会の焦点は議員定数削減法案の行方ですが、今の国会での成立は困難な情勢となっています。中継です。

国会の会期末が迫る中、成立にこだわる維新が焦りを見せる一方、自民党は慎重な姿勢で調整が続いています。

定数削減法案の扱いなどをめぐり自民党と日本維新の会の国会対策委員長が12日朝、会談しました。臨時国会の会期が残り5日となる中、会期を延長をしてでも成立を目指す方針で一致しました。

日本維新の会 遠藤国対委員長

「会期延長しても進めていくべきではないかということも目線あわせができました」

野党側が削減法案より企業・団体献金の規制強化を先に審議すべきとの姿勢を示す中、維新の遠藤委員長は「削減法案を葬り去る手口だ」と批判しています。また、ある維新の幹部は自民党に対しても「やると決めたら一生懸命やってほしい」といら立ちを見せています。

補正予算案は12日から参議院で審議が始まり成立のめどがたった一方、削減法案は審議入りのめどさえたたず維新幹部も「継続審議になるだろう」と述べていて、今の国会での成立は困難な情勢です。

与党内には高市首相と吉村代表のトップ会談で事態打開を図る案も出ていて、終盤国会は与党と野党の攻防ではなく、与党内のせめぎ合いが続く事になります。