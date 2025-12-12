WBC´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë162¥¥í¡Ö¹âÂ®¥·¥ó¥«¡¼¡×¤Î»È¤¤¼ê¡¡Êì¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹±¦ÏÓ»²Àï¤Ø¡Ä»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¶¼°Ò¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ë
¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤¬WBC´Ú¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤¬¡¢´Ú¹ñÊüÁ÷¶É¡ØSBS¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î´Ú¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÊüÁ÷¶É¤Ï¡Ö¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤Ï¡¢ºÇÂ®162¥¥í¤Î¡Ø¹âÂ®¥·¥ó¥«¡¼¡Ù¤òÉð´ï¤Ë¡¢º£µ¨6¥»¡¼¥Ö¡¢6¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¤Î¼çÍ×¤Ê¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡ÊÆ¥·¥¢¥È¥ëÀ¸¤Þ¤ì¤Î30ºÐ¤Ç¡¢Éã¿Æ¤¬ÊÆ¹ñ¿Í¤ÇÊì¿Æ¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Î¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤Î´Ú¹ñÌ¾¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¹çÎ®¤Î²ÄÇ½À¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¶½Ê³¤·¤¿¡£´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë»þ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢´Ú¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤Ø»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤Ï¡ÖµåÃÄ¤ÎÍ£°ì¤Î¿´ÇÛ¤Ï¡¢Âç²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°·×²è¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ·×²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄ¤â³Î¼Â¤Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤âWBC½Ð¾ì¤Ø¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥·¥ó¥«¡¼¤Î»È¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ë±¦ÏÓ¤Î»²Àï¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶¼°Ò¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
