¸µÝ°ºä¥¢¥¤¥É¥ë¡¢·«¤êÊÖ¤¹¡Ö°¤¤ÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¡×Îø°¦¡ÄÈÖÁÈ¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡ÖµîÇ¯¸µ£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ªÊÌ¤ì¡×
¡¡¸µÝ°ºä£´£¶¤Îº£ÀôÍ¤Í£¤¬£±£±Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£Í¥¤·¤¤ÃËÀ¤è¤ê¤â¡Ö°¤¤ÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦Îø°¦ÊÊ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡º£Àô¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¿Í¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤ÃËÀ¤è¤ê¤â°¤¤ÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹ðÇò¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÎø°¦¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Ð¤«¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À¤´Ö¤òÃÎ¤é¤Ê¤µ¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤»ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡Ö¤³¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¤¡Ö¥Ñ¥½¥³¥óÁá¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¤â¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¶î»È¤¹¤ë¤ª»Å»ö¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£º£Àô¤Ï¡Ö£ú£ï£ï£í¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¤«¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¥«¥¿¥«¥¿¤Ã¤Æ¤ä¤ë¿Í¸«¤Á¤ã¤¦¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤òÁª¤ó¤¸¤ã¤¦¡×¤È¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Àô¤Ï£±£¸Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢£²£±Ç¯£±·î¤Ë¸µ£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬ÆþÀÒ¤ÎÍÌµ¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯£··î¤ËÂè°ì»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡££²£²Ç¯¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢£²£µÇ¯£³·î¤Ë·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡ÖµîÇ¯¸µ£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ªÊÌ¤ì¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£