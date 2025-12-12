TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象庁は、12日午前11時52分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。

津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。

各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。

■北海道太平洋沿岸中部＜津波注意報：1m＞
・浦河
　　到達予想：12日午後0時10分
　　満潮時刻：12日午後7時59分
・十勝港
　　到達予想：12日午後0時30分
　　満潮時刻：12日午後8時18分
・えりも町庶野
　　到達予想：12日午後0時20分
　　満潮時刻：12日午後8時4分

■青森県太平洋沿岸＜津波注意報：1m＞
・むつ市関根浜
　　到達予想：12日午後0時20分
　　満潮時刻：12日午後8時8分
・むつ小川原港
　　到達予想：12日午後0時10分
　　満潮時刻：12日午後8時10分
・八戸港
　　到達予想：12日午後0時20分
　　満潮時刻：12日午後8時11分

■岩手県＜津波注意報：1m＞
・宮古
　　到達予想：12日午後0時10分
　　満潮時刻：12日午前9時11分
・大船渡
　　到達予想：12日午後0時30分
　　満潮時刻：12日午後8時27分
・釜石
　　到達予想：12日午後0時20分
　　満潮時刻：12日午後8時25分
・久慈港
　　到達予想：12日午後0時20分
　　満潮時刻：12日午後8時12分

■宮城県＜津波注意報：1m＞
・石巻市鮎川
　　到達予想：12日午後0時50分
　　満潮時刻：12日午後8時37分
・仙台港
　　到達予想：12日午後1時20分
　　満潮時刻：12日午後8時43分
・石巻港
　　到達予想：12日午後1時10分
　　満潮時刻：12日午後8時40分