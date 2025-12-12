【津波情報】津波到達予想時刻・満潮時刻 11:52時点
気象庁は、12日午前11時52分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。
各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。
■北海道太平洋沿岸中部＜津波注意報：1m＞
・浦河
到達予想：12日午後0時10分
満潮時刻：12日午後7時59分
・十勝港
到達予想：12日午後0時30分
満潮時刻：12日午後8時18分
・えりも町庶野
到達予想：12日午後0時20分
満潮時刻：12日午後8時4分
■青森県太平洋沿岸＜津波注意報：1m＞
・むつ市関根浜
到達予想：12日午後0時20分
満潮時刻：12日午後8時8分
・むつ小川原港
到達予想：12日午後0時10分
満潮時刻：12日午後8時10分
・八戸港
到達予想：12日午後0時20分
満潮時刻：12日午後8時11分
■岩手県＜津波注意報：1m＞
・宮古
到達予想：12日午後0時10分
満潮時刻：12日午前9時11分
・大船渡
到達予想：12日午後0時30分
満潮時刻：12日午後8時27分
・釜石
到達予想：12日午後0時20分
満潮時刻：12日午後8時25分
・久慈港
到達予想：12日午後0時20分
満潮時刻：12日午後8時12分
■宮城県＜津波注意報：1m＞
・石巻市鮎川
到達予想：12日午後0時50分
満潮時刻：12日午後8時37分
・仙台港
到達予想：12日午後1時20分
満潮時刻：12日午後8時43分
・石巻港
到達予想：12日午後1時10分
満潮時刻：12日午後8時40分