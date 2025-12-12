【速報】北海道太平洋沿岸中部と東北地方太平洋沿岸に津波注意報 ただちに海岸や川岸から離れて
津波注意報が出ました。
北海道太平洋沿岸中部、東北地方太平洋沿岸に津波注意報が出ました。
ただちに海岸や川岸から離れてください。
予想される津波の高さと第1波の到達予想時刻です。
津波注意報が出ている青森県太平洋沿岸、岩手県は、今後、1メートルの津波が予想され、津波が「すぐ来る」見込みです。
北海道太平洋沿岸中部は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後0時10分です。
宮城県は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後0時30分です。
津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。
ただちに海岸や川岸から離れてください。
津波は第1波よりも第2波、第3波と高くなる事があります。
たとえ数十センチの水でも、ものすごい力です。
足をとられ、命を落とします。
津波は1回だけではなく、何回も襲ってきます。
津波が最も高くなるまで数時間かかることもあります。
第1波の到達予想時刻を過ぎても、引き続き警戒してください。
磯釣り（や海水浴）など海に入っている方はすぐに海から出てください。
決して海岸や川の様子を見に行かないでください。
津波注意報が解除されるまで、安全な場所から離れないでください。