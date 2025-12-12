津波注意報が出ました。

北海道太平洋沿岸中部、東北地方太平洋沿岸に津波注意報が出ました。

ただちに海岸や川岸から離れてください。

予想される津波の高さと第1波の到達予想時刻です。

津波注意報が出ている青森県太平洋沿岸、岩手県は、今後、1メートルの津波が予想され、津波が「すぐ来る」見込みです。

北海道太平洋沿岸中部は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後0時10分です。

宮城県は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後0時30分です。

津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。

ただちに海岸や川岸から離れてください。

津波は第1波よりも第2波、第3波と高くなる事があります。

たとえ数十センチの水でも、ものすごい力です。

足をとられ、命を落とします。

津波は1回だけではなく、何回も襲ってきます。

津波が最も高くなるまで数時間かかることもあります。

第1波の到達予想時刻を過ぎても、引き続き警戒してください。

磯釣り（や海水浴）など海に入っている方はすぐに海から出てください。

決して海岸や川の様子を見に行かないでください。

津波注意報が解除されるまで、安全な場所から離れないでください。