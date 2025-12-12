『バイオハザード レクイエム』レオン・S・ケネディ登場！第2の主人公で最新映像解禁
『バイオハザード』の新作ゲーム『バイオハザード レクイエム』（2026年2月27日発売）に第2の主人公、レオン・S・ケネディが登場することが発表された。最新映像の中では歴戦のエージェント、レオン・S・ケネディが第2の主人公＝プレイアブルキャラクターとして登場することが明かされている。
【画像】銃を撃つレオン！『バイオハザード レクイエム』新場面カット
初めて生物災害＝バイオハザード事件に遭遇し、極限状況へと巻き込まれてゆく主人公グレース・アッシュクロフトと共に直面する“恐怖”。そして、幾多の死地を潜り抜けてきたレオンで敵を薙ぎ払う”爽快なアクション“。2人の主人公と共にサバイバルホラーの新たな幕開けを目撃することができる。
『バイオハザード レクイエム』は、サバイバルホラーの新たな紀元を切り開くシリーズ最新作。FBI分析官・グレースと体験する、震え慄く恐怖と、歴戦のエージェント・レオンと共に死を打ち倒す爽快感。二人で対をなすゲーム体験、そして、二人を中心に渦巻くドラマが、プレイヤーの精神を激しく揺り動かす。
物語は、アメリカ各地で発生する連続変死事件。とある廃ホテルで新たな変死体が発見された。捜査を任ぜられたのはグレース・アッシュクロフト。8年前に同じホテルで母親を失ったFBI分析官だ。彼女は過去を乗り越えるべく現場へと向かう。時を同じくしてこの変死事件を追う歴戦のエージェント、レオン・S・ケネディ。廃ホテルで警官が失踪したと連絡を受けた彼も、現場へ急行することに。一つの事件を通して、二人の運命は交錯し、やがて世界を震撼させた生物災害“ラクーン事件”に隠された真実へと繋がってゆく。忌まわしき記憶、そして忌むべき災厄の"鎮魂"は果たして叶うのだろうか。
