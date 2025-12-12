SEVENTEEN・スングァン、初の単独MCに挑戦！Stray Kids・リノを迎え初回から“バラエティ力”全開

SEVENTEENのスングァンが、デビュー後初めてバラエティ番組の単独MCに挑戦した。

スングァンは、12月11日19時に公開されたユーチューブチャンネル「일일칠（117）」の『ブ・スングァンのビビディバビディブ』第1話で、華やかなMCデビューを果たした。

番組名は、『シンデレラ』に登場する魔法の呪文に由来し、“MCブ”（MCとスングァンの名字「ブ」を組み合わせた呼称）がゲストの願いを何でも叶えてくれるというコンセプトで構成されている。

初回から“バラエティベテラン”らしい巧みなトーク力が光った。カメラの前に立ったスングァンは、「僕一人を信じて、こんなにも多くのスタッフの皆さんが心血を注いで番組を準備してくださったと思うと感慨無量だ。本当にワクワクしている」と語りつつ、「これで僕も（バラエティ部門を表彰する）『百想芸術大賞』や『青龍シリーズアワード』に行けるんだな」と冗談を飛ばし、笑いを誘った。

（画像＝「117」）スングァン

トークショーやバラエティ番組でスペシャルMCや共同MCを務めてきた経験で培われた、安定感のある進行力も際立っていた。Stray Kidsのメンバー・リノを初回ゲストとして迎えたスングァンは、友人同士で会話を交わすようなリラックスした雰囲気で、軽快な掛け合いを展開した。

また、「K-POPブ教授」という異名にふさわしく豊富な業界知識を披露する一方、キャリアを重ねたアーティストとしてのささやかな悩みを分かち合い、リノと共感を深める場面も見られた。

ゲストのために自らデザートを作ろうとして逆に手助けを受けたり、ゲームに過度に熱中して勝負欲を燃やしたりと、どこか不器用な姿さえも見どころとなった。スングァンは番組の最後に、「初回なのでとても緊張していたみたいだ。少しぎこちなくても、温かく見守ってほしい」と可愛らしいお願いを残し、今後さらに進化していく“MCブ”の活躍への期待を高めた。

なお、スングァンが所属するSEVENTEENは、「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN」で日本の4大ドームを熱狂させている。彼らは12月11日に続き、本日（12日）も東京ドームのステージに立ち、ファンと対面する。ツアーは12月20・21日のみずほPayPayドーム福岡公演へと続く予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。