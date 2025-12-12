マキシマム ザ ホルモン・ナヲ、ヤバTありぼぼ長女と念願対面 写真も公開「ちっちゃくて尊い」「天使」
【モデルプレス＝2025/12/12】ロックバンド・マキシマム ザ ホルモンのナヲが10日、自身のInstagramを更新。3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さん（通称：ヤバT）のベース・ボーカルのありぼぼの長女と対面したことを報告した。
【写真】49歳人気ロックバンドドラマー「ちっちゃくて尊い」別グルボーカルの長女と念願対面
ナヲは「はぁはぁはぁ………たまんねぇ…！！！念願の、念願の！！赤さんに会えました ありぼぼベイビーに会ってきたよー めっかわめっかわめっかわ！！！」とありぼぼの長女と対面したことを報告。また、ありぼぼの長女の足の裏を自身の人差し指と中指で挟んだオフショットも披露し「抱っこしたらキョロキョロしつつもスヤァ…すぐ寝てくれました あーーーーずっと見てられる 泣き声なんて小鳥のさえずりレベル！かわいい！！たまらん！！世界平和！！」と長女の様子も明かしている。
また「ママとして、バンドマンとしてきっとこれから今まで想像もしなかった色んな壁にもぶつかることもあると思うけど想像もしなかった幸せなこともたくさんあるよ！」とありぼぼにメッセージを送り、ハッシュタグで「＃勝手に孫気分」と記している。
この投稿を受け、ありぼぼが「ナヲさんがあやしてくれたおかげでゆっくり食事できました ほんまにめっちゃ助かりましたっ ありがとうございます、これからも頼りにしまくります またくんかくんかしに来てください」とコメントすると、ナヲは「最高に幸せなクンカクンカでございました こちらこそありがとう また抱っこさせて」と返信。ファンからは「ちっちゃくて尊い」「撮り方参考になる」「癒されパワーマックス」「見てるだけでウルウル」「天使」といった声が寄せられている。
ありぼぼは2023年11月24日、お笑いタレントのどんぐりたけしと結婚したことを報告。2025年10月16日に第1子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆ナヲ、ヤバT・ありぼぼの長女と対面
◆ナヲの投稿にヤバT・ありぼぼが反応
