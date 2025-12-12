卒業後も光を放つ“IZ*ONE出身”　イ・チェヨン、新しい芸能事務所と専属契約「唯一無二の活躍を」

IVEのウォニョンとユジン、LE SSERAFIMのチェウォンと宮脇咲良、歌手のクォン・ウンビなど、卒業後も第一線で活躍するメンバーを多数輩出してきたIZ*ONE。その出身メンバーであるイ・チェヨンが、新しい芸能事務所と専属契約を締結した。

【写真】イ・チェヨン、水着で“入浴SHOT”

韓国の芸能事務所DODは12月12日、3枚のプロフィール写真を公開し、「多彩な魅力を持つイ・チェヨンと専属契約を締結した。イ・チェヨンが優れた力量を存分に発揮し、唯一無二の活躍を続けられるよう、惜しみない支援を行っていく予定だ」と伝えた。

2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じて結成されたプロジェクトガールズグループIZ*ONEのメンバーとしてデビューしたイ・チェヨンは、卓越したダンスの実力と高いステージ支配力でK-POPファンから多くの支持を受けた。

その後、2022年にソロ歌手として『HUSH RUSH』『KNOCK』などを発表し、「パフォーマンスクイーン」という呼び名を得た。

（写真提供＝DOD）イ・チェヨン

イ・チェヨンは、音楽はもちろん、バラエティや演技まで幅広い分野で縦横無尽に活動し、「オールラウンダーアーティスト」として知られている。特に、個人YouTubeチャンネル「キャリキャリ・チェヨン」を中心に、さまざまなアーティストと共演するトークコンテンツをはじめ、多様なオフラインイベントを行い、ファンとの接点を継続的に広げている。

ジャンルを超えて活動するイ・チェヨンは、DODとの専属契約を通じて、今後さらに精力的な活動を続けていく予定だ。

◇イ・チェヨン プロフィール

2000年1月11日生まれ。イ・チェヨンは本名。2018年に韓国Mnetによるオーディションプログラム『PRODUCE 48』で最終順位12位を獲得し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。グループ内でもダンスが上手いことで知られ、K-POPガールズグループの中でも指折りの実力。2021年4月にIZ*ONEが解散すると、2022年10月に1stミニアルバム『HUSH RUSH』でソロデビューした。ガールズグループITZYのチェリョンが実の妹で、K-POP界を代表するアイドル姉妹として知られている。