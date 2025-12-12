【ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ ライザ －水着ver.－ 1/6スケールフィギュア】 受注期間：12月12日～2026年2月16日23時59分 2026年9月 発売予定 価格：24,200円

タイトーのフィギュアブランド「spritale（スピリテイル）」は、フィギュア「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ ライザ －水着ver.－ 1/6スケールフィギュア」を2026年9月に発売する。受注期間は2026年2月16日23時59分まで。価格は24,200円。

本製品は、ゲーム「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」より、水着姿の「ライザリン・シュタウト（ライザ）」を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

キャラクターデザインを担当したトリダモノ氏が描くライザの健康的なプロポーションと明るい魅力を、余すことなく立体化しており、水辺を元気よく駆けるライザの一瞬を、ダイナミックに再現している。

両手でパレオを持ち上げるポーズは、彼女の活発さや無邪気さを感じさせるだけでなく、しなやかな脚線美や健康的なボディの躍動感も際立たせているほか、髪の毛の一本一本や衣装のシワ、パレオのなびき方など、細部にまで徹底的にこだわった造形にも注目で、衣装の結び目やアクセサリーなど、どの角度から見ても楽しめる圧倒的なディテールも見どころのひとつとなっている。

鮮やかな色彩と繊細なグラデーション、さらに光沢や陰影の表現によって、夏の陽射しに映える衣装の美しさや、リアルな布地の柔らかさがより一層際立ち、肌に密着したパレオが、ライザの曲線美やしなやかなボディラインを自然に際立たせ、健康的で魅力的なプロポーションを引き立てている。

スケール：1/6スケール サイズ：高さ 約285mm（台座含む）× 横 約120mm × 奥行き 約115mm 素材：PVC、ABS、鉄

(C)2023 コーエーテクモゲームス All rights reserved.