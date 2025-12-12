クリスマスムードあふれる特別な空間

マツダトランスアオヤマ・クリスマスイベント｜Mazda Trance Aoyama X’mas Event

マツダトランスアオヤマ・クリスマスイベント｜Mazda Trance Aoyama X’mas Event

期間中は、MAZDA TRANS AOYAMAが目指している「新しい発見や楽しさ」「人と人とのつながりが生まれ、広がる空間」をクリスマスムードあふれる空間で表現。メインとなるショールーム中央のクリスマスツリーには、マツダにゆかりのあるオーナメントが隠されている。ここにしかないクリスマスツリーが楽しめる。

クリスマス期間限定・特別イルミネーション試乗

マツダトランスアオヤマ・クリスマスイベント｜Mazda Trance Aoyama X’mas Event

東京を代表するイルミネーションスポットを、マツダならではの走りで楽しめる特別試乗コースを用意。プライベート空間で都心の夜景を満喫できるのはクルマならではの贅沢。この時期ならではのナイトドライブを！

〈試乗車〉

●マツダ・ロードスタ／マツダ・ロードスターRF

オープンスポーツカーでしか味わえない、冬のイルミネーションが楽しめる。

●マツダCX-80

屋根いっぱいに広がるサンルーフから見えるイルミネーションは、この時期ならではの夜のドライブを引き立てる。

・予約サイト：https://www.mazda.co.jp/experience/mazda_trans_aoyama/test_drive/

※事前予約制。試乗予約枠には限りがあります。

※運転に自信がない方用に、スタッフの運転による同乗試乗も準備しております。

※詳細はホームページにてご確認を。

冬季限定のコラボレーションメニューを用意

マツダトランスアオヤマ・クリスマスイベント｜Mazda Trance Aoyama X’mas Event

マツダと同じ広島の企業「八天堂」のカスタードクリームを使用した「クリーミークロックムッシュ」と「Wクリームのアールグレイティーラテ」を、期間限定で用意。いずれもMAZDA TRANS AOYAMAでしか味わえない季節限定メニューだ。

〈期間限定コラボレーションメニュー〉

●クリーミークロックムッシュ

ベシャメルソースに八天堂のカスタードクリームを隠し味として加えた特別メニュー。こんがり焼き上げたパンにとろりと溶け込む、濃厚で満足感のある味わいに仕立てられた。

●Wクリームのアールグレイティーラテ

香り高いアールグレイティーに生クリームと八天堂のカスタードクリームをダブルで使用した贅沢な一杯。甘さは控えめで、後味はすっきりとした上品な味わいの限定ラテだ。提供期間は2026年2月28日（土）まで（予定）。

六本木ヒルズクリスマスマーケットで使えるクーポンをプレゼント！

六本木ヒルズ クリスマスマーケット｜Ropponngi Hills Chrismas Market

マツダが協賛している「六本木ヒルズ クリスマスマーケット2025」にて使える1000円分のチケットを、カフェにて税込1500円以上を利用した先着200名にプレゼント！

INFORMATION

MAZDA TRANS AOYAMA

・所在地：東京都港区南青山5丁目6-19

・営業時間：8:30～18:30（8:30～10:00は1Fカフェのみ営業）

・定休日：月曜日

・公式サイトhttps://www.mazda.co.jp/experience/mazda_trans_aoyama/.

六本木ヒルズ クリスマスマーケット2025

・開催期間：2025年11月22日（土）～2025年12月25日（木）11:00～21:00

※クリスマス繁忙期は11:00～22:00（予定）

・開催場所：六本木ヒルズ 大屋根プラザ（東京都港区六本木6丁目10－6）

・公式サイトhttps://www.roppongihills.com/sp/christmashills/101/