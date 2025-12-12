ホロライブ所属の「ロボ子さん」が、自身のチャンネル登録者100万人突破を記念して、ろぼさー（ファンのみなさんの総称）との交流を目的としたファンミーティングイベント「ろぼ〜このマリオネットパーティー！」を 開催！取材でおじゃまして来ました！

■トークショーやお題で大盛り上がり！ゆかりの展示コーナーも

会場となった秋葉原のオノデンビル5階「秋葉原エンタス 」では、ロボ子さんの私物 や、これまでの記念 グッズを間近で見られる展示エリアを設置。ロボ子さんゆかりの品々でみなさんをお出迎えしていました。

こちらはロボ子さんのスタンディパネル 。一緒に写真を撮ったり、ロボ子さん監修の「ろぼさーに捧げるロボティック・クランベリーカフェオレ」800円（税込）などをいただきながら開幕を待ちます。

開幕したファンミイベントでは、トークショーやあらかじめ募集した質問やお題にロボ子さんが回答するコーナ ーで大盛り上がり！ 操られたロボ子さんと楽しい時間を過ごした後は、ロボ子さんと思い出の1枚を撮れるチェキ会に突入。昼も夜も大いに盛り上がりました。

■キュアメイドカフェではコラボカフェを開催！「ロボ子さんのサイバーメイドカフェ」は12月14日（日） まで

同ビル4階のキュアメイドカフェでは、「ロボ子さんのサイバーメイドカフェ」を期間限定で展開中！ ロボ子さんがろぼさーのみなさんのためにこだわったコラボメニューやカフェノベルティ特典、イベントオリジナルグッズの販売も要チェックです。さまざまな要素でロボ子さんを祝福！

「ロボ子さんのろぼさーオムライス」1,780 円（税込）、「ろぼさー♡パフェ」1,300 円（税込）などをいただきました。スパイスの効いた食欲そそるオムライスに、ロボ子さんも絶賛したという特製パフェの相性もバッチリ！ ファンミは終了しましたが、カフェはまだまだ営業中です。

1Fグランエンタスでは、イベントオリジナルグッズを販売中です。カフェのご利用がなくてもグッズの購入は可能なので、ぜひチェックを！

(執筆者: ときたたかし)