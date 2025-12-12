【ぴよりん×お亀堂】豊橋産うずら卵を使用した新作あん巻き登場♡

愛知・豊橋の老舗和菓子店お亀堂が、名古屋スイーツ「ぴよりん」とコラボした新商品『ぴよりんあん巻き』を発売♡豊橋産うずら卵の卵黄を使った濃厚カスタード餡ともちもち生地に、ぴよりんの焼印を施した可愛い和菓子です。直営店や豊橋駅キヨスク、道の駅とよはし、公式オンラインショップでも購入可能で、世代を問わず楽しめる一品です♪

もちもち食感×ぴよりん焼印のあん巻き

『ぴよりんあん巻き』は、もちもちの生地にぴよりんの焼印が施され、見た目も愛らしいデザイン♡生地の中には豊橋産うずら卵の卵黄で仕上げた濃厚なカスタード餡がたっぷり。

口に入れると、やさしい甘さと濃厚な味わいが広がり、つい笑顔になってしまう和菓子です。

椿屋珈琲とダッキーダックで“パンダシュー”がサンタ＆トナカイに変身♡

ギフトにも最適♪特別パッケージ

ぴよりん仕様の可愛いパッケージは、手土産やギフトにもぴったり♡直営店舗に加え、豊橋駅「キヨスク」、道の駅とよはし、公式オンラインショップでも購入可能です。

SNS映えも抜群で、贈る人も受け取る人も嬉しいデザインです。

老舗お亀堂が挑む地域課題解決

学校給食での誤嚥事故をきっかけにうずら卵が敬遠される中、お亀堂はスイーツを通じて地域課題に挑戦♡

販売開始から1年で豊橋産うずら卵25万個以上を使用し、地元消費による地域循環を生み出しました。今後も使用量を増やし、持続可能な支援を続ける予定です。

地域と共に歩むぴよりんあん巻き



『ぴよりんあん巻き』は、可愛らしさと濃厚な味わいを両立した和菓子で、世代を問わず楽しめるアイテム♡豊橋産うずら卵の卵黄を使用し、地域課題の解決にも貢献しています。

直営店やオンラインショップで購入可能で、手土産やギフトにも最適。老舗お亀堂の挑戦が生み出す、新しい和菓子のカタチをぜひ味わってみてください♪