藤田ニコル、来年1・11にファンクラブイベント開催 撮影・サイン会を実施
モデルの藤田ニコルが2026年1月11日、ファンクラブイベントを開催する。チケプラにて「bubble」会員に向けたチケット先行が開始された。
【写真】連名＆直筆で！妊娠を報告した藤田ニコル（全文）
会場は、東京・三軒茶屋にある藤田がプロデュースするアパレルブランド・LAPINICA店舗にて。ファンクラブの内容は、当日店舗で福袋を購入した人を対象とした「女性限定写真撮影会イベント」が4部制、その後、当日店舗で6000円以上購入した人を対象とした「店舗購入特典サインイベント」が3部制となる。チケット料金は550円（税込）で、別途手数料が必要。
なおチケプラの「電子チケット」・「チケットトレード」機能が採用されている。
藤田は11日、第1子の妊娠を自身のSNSで報告。出産は来春を予定している。
