12日午前11時44分ごろ、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されます。

津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度4を観測したのは、北海道の函館市、知内町、厚真町、むかわ町、それに新冠町、青森県の五所川原市、つがる市、平内町、今別町、外ヶ浜町、八戸市、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、青森南部町、階上町、むつ市、それに東通村、岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、滝沢市、岩手町、矢巾町、軽米町、一戸町、奥州市、それに金ケ崎町、宮城県の登米市、秋田県の北秋田市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□北海道

函館市 知内町 厚真町

むかわ町 新冠町



□青森県

五所川原市 つがる市 平内町

今別町 外ヶ浜町 八戸市

十和田市 三沢市 野辺地町

七戸町 六戸町 横浜町

東北町 おいらせ町 三戸町

五戸町 田子町 青森南部町

階上町 むつ市 東通村



□岩手県

盛岡市 二戸市 八幡平市

滝沢市 岩手町 矢巾町

軽米町 一戸町 奥州市

金ケ崎町



□宮城県

登米市



□秋田県

北秋田市

■震度3

□北海道

渡島北斗市 七飯町 鹿部町

渡島森町 福島町 木古内町

室蘭市 苫小牧市 登別市

白老町 安平町 新ひだか町

石狩市 当別町 新篠津村

札幌北区 札幌東区 札幌白石区

札幌厚別区 札幌手稲区 札幌清田区

江別市 千歳市 恵庭市

北広島市 長万部町 檜山江差町

上ノ国町 厚沢部町 乙部町

ニセコ町 留寿都村 倶知安町

岩見沢市 三笠市 南幌町

長沼町 中富良野町 胆振伊達市

壮瞥町 洞爺湖町 日高地方日高町

平取町 浦河町 様似町

えりも町 帯広市 幕別町

浦幌町 十勝大樹町 広尾町

釧路市 釧路町 標津町



□青森県

青森市 蓬田村 板柳町

鶴田町 中泊町 六ヶ所村

新郷村 大間町 風間浦村

佐井村 弘前市 黒石市

平川市 鰺ヶ沢町 深浦町

西目屋村 藤崎町 田舎館村



□岩手県

雫石町 葛巻町 紫波町

九戸村 花巻市 北上市

遠野市 一関市 西和賀町

平泉町 宮古市 久慈市

山田町 普代村 野田村

岩手洋野町 大船渡市 釜石市

住田町 大槌町



□宮城県

気仙沼市 栗原市 大崎市

涌谷町 宮城美里町 角田市

岩沼市 大河原町 丸森町

亘理町 石巻市 東松島市

松島町



□秋田県

大館市 鹿角市 小坂町

上小阿仁村 能代市 潟上市

藤里町 三種町 八郎潟町

井川町 秋田市 由利本荘市

横手市 大仙市 仙北市

秋田美郷町



□山形県

中山町



□福島県

桑折町 国見町 南相馬市

■震度2

□北海道

渡島松前町 札幌中央区 札幌豊平区

札幌南区 札幌西区 八雲町

今金町 せたな町 真狩村

喜茂別町 京極町 夕張市

美唄市 由仁町 栗山町

月形町 富良野市 南富良野町

占冠村 豊浦町 音更町

士幌町 十勝清水町 芽室町

十勝池田町 豊頃町 本別町

中札内村 更別村 厚岸町

浜中町 標茶町 鶴居村

白糠町 小樽市 古平町

仁木町 余市町 赤井川村

黒松内町 蘭越町 岩内町

奥尻町 深川市 妹背牛町

秩父別町 北竜町 沼田町

芦別市 赤平市 滝川市

砂川市 歌志内市 奈井江町

上砂川町 浦臼町 新十津川町

雨竜町 剣淵町 旭川市

鷹栖町 東神楽町 当麻町

美瑛町 留萌市 増毛町

清里町 大空町 北見市

湧別町 上士幌町 鹿追町

新得町 足寄町 弟子屈町

別海町 根室市



□青森県

大鰐町



□岩手県

岩泉町 田野畑村 陸前高田市



□宮城県

色麻町 宮城加美町 南三陸町

白石市 名取市 蔵王町

村田町 宮城川崎町 山元町

仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区

仙台太白区 仙台泉区 富谷市

七ヶ浜町 利府町 大和町

大郷町 大衡村



□秋田県

男鹿市 八峰町 五城目町

大潟村 にかほ市 湯沢市

羽後町 東成瀬村



□山形県

山形市 寒河江市 上山市

村山市 天童市 東根市

尾花沢市 山辺町 河北町

西川町 山形朝日町 大江町

大石田町 鶴岡市 酒田市

三川町 庄内町 遊佐町

新庄市 最上町 舟形町

真室川町 大蔵村 鮭川村

米沢市 南陽市 高畠町

山形川西町 山形小国町 白鷹町

飯豊町



□福島県

福島市 郡山市 須賀川市

田村市 福島伊達市 大玉村

鏡石町 天栄村 泉崎村

矢吹町 玉川村 いわき市

相馬市 楢葉町 富岡町

大熊町 双葉町 浪江町

新地町 喜多方市 猪苗代町

会津坂下町 会津美里町



□茨城県

常陸太田市 笠間市 小美玉市

土浦市 石岡市 常総市

取手市 つくば市 筑西市

つくばみらい市



□栃木県

大田原市 栃木市 高根沢町



□群馬県

太田市 群馬明和町 邑楽町



□埼玉県

加須市 久喜市 春日部市

幸手市 吉川市 宮代町



□千葉県

浦安市



□神奈川県

横浜中区



□新潟県

村上市

■震度1

□北海道

上富良野町 中標津町 羅臼町

積丹町 島牧村 寿都町

共和町 和寒町 幌加内町

小平町 網走市 美幌町

津別町 斜里町 訓子府町

置戸町 遠軽町 興部町

陸別町 羽幌町 初山別村

猿払村



□宮城県

柴田町 塩竈市 多賀城市

女川町



□山形県

山形金山町 戸沢村 長井市



□福島県

白河市 二本松市 本宮市

川俣町 棚倉町 矢祭町

石川町 平田村 浅川町

古殿町 小野町 福島広野町

川内村 葛尾村 飯舘村

会津若松市



□茨城県

水戸市 日立市 ひたちなか市

常陸大宮市 那珂市 茨城町

東海村 大子町 茨城鹿嶋市

潮来市 坂東市 稲敷市

桜川市 鉾田市 利根町



□栃木県

那須塩原市 那須町 宇都宮市

小山市 真岡市 益子町

市貝町



□群馬県

前橋市 桐生市 伊勢崎市

館林市 渋川市 板倉町

千代田町



□埼玉県

熊谷市 行田市 本庄市

東松山市 羽生市 鴻巣市

深谷市 吉見町 鳩山町

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区

さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区

上尾市 草加市 戸田市

入間市 朝霞市 新座市

桶川市 北本市 八潮市

富士見市 三郷市 坂戸市

鶴ヶ島市 伊奈町 毛呂山町

川島町 松伏町



□千葉県

千葉中央区 千葉若葉区 千葉美浜区

市川市 東金市 香取市

多古町



□神奈川県

川崎川崎区 川崎幸区 川崎中原区

川崎多摩区 川崎宮前区 平塚市

小田原市



□新潟県

新潟北区 新潟東区 新潟中央区

新潟江南区 新潟南区 新潟西区

新潟西蒲区 新発田市 五泉市

阿賀野市 胎内市 聖籠町

阿賀町 関川村 上越市

長岡市 三条市 加茂市

見附市 南魚沼市 刈羽村



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京文京区

東京台東区 東京墨田区 東京江東区

東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京杉並区 東京豊島区 東京北区

東京荒川区 東京板橋区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区 調布市

東久留米市



□山梨県

甲府市 山梨北杜市 笛吹市

中央市 富士吉田市 忍野村

山中湖村 富士河口湖町



□長野県

諏訪市



□静岡県

松崎町 沼津市 富士市

御殿場市 小山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。