『好きな男性アナ』1位、TBS・南波雅俊アナはこんな人 NHKから転職の異色キャリア「WBCの実況やりたい」 B′zでブレイク
オリコンニュースは12日、毎年恒例となっている『好きな男性アナウンサーランキング』を発表。TBSの南波雅俊アナが、悲願の1位を獲得した。
【2025年ランキング表】“ベテランアナ”強い…圧倒的存在感を放った2025年『好きな男性アナ』TOP10
この日は、同局朝のバラエティー『ラヴィット！』（月〜金曜 前8：00）内で、前週に発表された『好きな女性アナウンサーランキング』に続き、『好きな男性アナウンサーランキング』を特集。南波アナのこれまでの経歴や思いを紹介するVTRが放送された。
南波アナは、1988年5月4日生まれ、東京都出身。立教大学卒業後、NHKのアナウンサーだったが、自身が野球の強豪・國學院大學久我山高校で白球を追っていた球児だったこともあり、「WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の実況をしたい」という夢をかなえるために一念発起し、2020年にTBSに入社。
転職直後は、まったく仕事がない状況のなか、頭角を現すきっかけとなったのが、今や南波の代名詞となったB'z。大ファンを公言しているB'zの楽曲を『ラヴィット！』で披露するなかで、「スポーツ実況アナとして入社した中で『これでいいのかな？』と思うこともあった」と言うが、『Nスタ』の井上貴博アナに「よかったよ！もっとやっていこうよ」と声をかけられたことで「迷いが晴れた。『やっていいんだ！』と思えるようになった」と葛藤を払しょくしたという。現在、スポーツ実況をはじめ、同局の『ラヴィット！』『Nスタ』『ひるおび』などで活躍している。
『ラヴィット』で1位が発表された後、MCの麒麟・川島明が「初の1位です。おめでとう」と話を振ると、南波アナは泣きそうな声で「いやもうほんと信じらんないんですけど…、こんなアナウンサーが、ちょけたり前に出たり、調子乗ったりしてるのを、ほんとに演者の皆さんがちゃんと受け入れてくださったり、変なことになっても川島さんが全部やってくれ、まとめてくださったり、もう散々歌いまくってるのに、制作の皆さんがいろんなこと考えて、それでもやり続けてくださってるっていうのが…。なんか自分やったっていうよりも、本当に感謝っていう気持ちしかないっていうのが正直なところです。信じらんないですけど、ほんとにありがとうございます」と感謝の言葉。川島に「泣きそうで泣かない（笑）」とツッコまれつつ、大きな祝福を受けた。
そして、川島に「これは『夢じゃない』ですね？」と振られると、南波の十八番であるB'zの「ultra soul」が流れ始め、2位の赤荻歩アナとウイニングシャウト。スタジオは大盛り上がりのまま、通常のオープニングに戻った。
