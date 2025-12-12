国会では、きょうから参議院で今年度の補正予算案の審議が始まりました。野党側は自民党の「政治とカネ」の問題などで高市総理を追及しています。国会記者会館から中継です。

野党側は、自民党が政治とカネの問題の改革で結果を出せていないと指摘し、現在審議されている企業・団体献金の規制を強化する法案の意義を強調しました。

立憲民主党 森本真治 参院議員

「ほとんどが自民党の議員ですよ。総理、なぜこうして自民党だけがこのように“政治とカネ”の問題を起こすんでしょうか、続発するんでしょうか」

高市総理

「自民党でも、これまでずっとですね、様々な事件を受けて、できる限りの改革をしてきたつもりでございます」

野党側が、自民党の政党支部が企業・団体献金を受け取り、多くの資金を必要とする理由について質すと、高市総理は「あえて申し上げたら、地域に密着した活動が非常に多い」「地域の声を伺って回る、そういうスタンスに立った政党だ」と説明しました。

これに対し野党側は、献金の受け手規制をやらないと、いつまでも政治の信頼は取り戻せないと強調しました。