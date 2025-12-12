¶ðÂôÂç¡¦Æ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¡¢È¢º¬Ï©À©ÇÆ¤Ø¡Öº£²ó¤¬°ìÈÖ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡Ä¥¨¡¼¥¹º´Æ£·½ÂÁ¤Ï±ýÏ©¤«
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÁ°¤«¤é¿ÀÆàÀî¡¦°²¥Î¸Ð¤Þ¤Ç¤Î±ýÉü£±£°¶è´Ö£²£±£·¡¦£±¥¥í¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤°£²£±¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö½Ð±À¡×¤Î¼ºÂ®¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë°ìÂÎ´¶
¡¡½Ð±À¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î£µ°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢Áá¡¹¤Ë³ØÀ¸±ØÅÁ£³´§¤ÎÌ´¤Ï¤Ä¤¤¤¨¤¿¤¬¡¢ºÃÀÞ¤ò·Ð¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤ÏÁý¤·¤¿¡£¶ðÂôÂç¡¦Æ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤¬¡ÖÃ¯¤òÁö¤é¤»¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¤Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤®¡×¤È¤µ¤ì¤ë£µ¶è¤Ë¥¨¡¼¥¹µé¤Î°ËÆ£ÁóÍ£¡Ê¤¢¤ª¤¤¡Ë¡Ê£´Ç¯¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¢º¬¤Ë¸þ¤±¡¢ÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡²¼µéÀ¸¤âÄÉ¿ï¤¹¤ë¡£½Ð±À¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¡¢£±£±·î¤Î¾åÈø¥Ï¡¼¥Õ¤Ç°ì»þÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¹¶¤á¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¡¢³ØÀ¸£²°Ì¤Î¹¥Áö¡£·¬ÅÄ¤Ï¡Ö£´Ç¯À¸¤ÏÉÔÄ´»þ¤Ë¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¶è´Ö¾Þ¤Ç´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¥¨¡¼¥¹º´Æ£·½ÂÁ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÎÇÛÃÖ¡£Á°¡¹²ó¤Ï£³¶è¡¢Á°²ó¤Ï£·¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ýÏ©¤Î¼çÍ×¶è´Ö¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¡¢º´Æ£¤Ë²Ã¤¨¡¢£²¶è¤«£µ¶è¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¼ç¾¤Î»³ÀîÂóÇÏ¡¢Á°²ó£±¶è£²°Ì¤Îµ¢»³ÐÒÂç¤È¤¤¤¦¡¢¶¯ÎÏ¤Ê£´Ç¯À¸£´¿Í¤¬½¸ÂçÀ®¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤Ïº£²ó¤¬¡¢¡Ö¡Ê½¢Ç¤£³Ç¯ÌÜ¤Ç¡ËÈ¢º¬¤ò¾¡¤Ä°ìÈÖ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤ß¤ë¡££³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤Ë¸þ¤±¡¢»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£¡Ê¾ï±¢Î¼Í¤¡Ë