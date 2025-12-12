お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が12日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。「皇居財布」の安さに言及した。

番組では皇居内の売店などで販売されている「皇居財布」が人気を集めていることを取り上げ、連日、「皇居財布」を求め長蛇の列ができていると紹介した。

「皇居財布」は牛本革が使われ、菊の御紋があしらわれるなど、質の良さにも関わらず長財布で2000円からという安さからSNSを中心に人気を集めている。

販売する「菊葉文化協会」が利益を追求しておらず、宮内庁OBを雇用して人件費を抑え、協会が工場に直接発注して仕入れていることなどから、安さが実現しているという。

入荷数に限りがあり1人1種類1個まで、色や種類など仕入れの詳細も事前に公表していないことから目当てのものが当日、販売されているかも分からないため、SNSでは何度もお目当ての財布を買うために並ぶ「皇居財布チャレンジ」といった言葉も登場している。

スタジオには複数の「皇居財布」が用意され、銀色の小銭入れを手にしたカズレーザーは「なんでそんなに安いんですか？それで集まったお金で文化財保護とかにつながるってことでしょ？宮内庁に入るんだとしたら…。だとしたら、もっとあった方が良いような気もしますし」と意見。自身が手にした小銭入れが1200円と知らされると「え〜！？」と驚きの声をあげていた。