韓国のメジャー音楽番組「ミュージックバンク」が、東京で収録を行う。韓国メディアが報じた。東方神起ユンホ、Stray Kids、TOMORROW×TOGETHER、ATEEZ、RIZEらボーイズグループ、IVE、ILLIT、Hearts2Hearts、iznaらガールズグループが参加する「2025ミュージックバンク・グローバルフェスティバル・イン・ジャパン」が、13〜14日に国立競技場で開催される。

韓国公営放送KBSは12日、「（音楽番組の）ミュージックバンクが『Golden Road』という主題で舞台を繰り広げる。K−POPが、韓流ブームの中心地だった日本を超えて全世界が熱狂する文化として定着するまで、K−POPが歩んできた道を振り返る意味のある時間を持つ予定」と発表した。

ドラマ「おつかれさま」や「マスクガール」に出演した俳優兼俳優イ・ジュニョンとIVEのWONYOUNG（ウォニョン）が司会を務める。

公演初日の13日にはTOMORROW×TOGETHER、ATEEZ、ENHYPEN、ILLIT、BOYNEXTDOORらが出演する。2日目は東方神起ユンホ、Stray Kids、IVE、NCT WISH、CORTIS、iznaら、2日間、豪華メンバーがそろう。

同公演は、30日にKBS2TVで放送される。