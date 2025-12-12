TBS田村真子アナウンサー（29）が12日、同局系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。先輩アナの奮闘に号泣した。

この日番組で「好きな男性アナウンサーランキング2025」を発表。1位に同局の南波雅俊アナ、2位に赤荻歩アナが選ばれた。

5日に発表された「好きな女性アナ」で2連覇を達成した田村アナは、同番組で共演する先輩アナの“ワンツーフィニッシュ”に「私もうれしいですし、おめでとうございます。夢の中にいるような幸福感です。フワフワしてしまって」と感激した。

その後はコーナーに移り「目隠しウルトラソウル選手権」と題した企画を放送。B’zの楽曲を熱唱することでおなじみの南波アナも登場し、すねにバットを食らうなどして企画を大いに盛り上げた。

南波アナの出番後、CMが明けると、目を真っ赤にしてティッシュで涙を拭う田村アナの姿が。MCの麒麟川島明が「コマーシャル中に泣き出しまして」と事情を説明すると、田村アナは「発表の時はもちろんうれしさがあったんですけど、さっきあそこで盛り上げようと頑張ってる南波さんの姿を見てウルウル後から…」と語った。

川島が「笑ってやってくれ！」とツッコまれるも、田村アナは「番組のこと考えて。いつも全力でっていう…」と先輩アナの奮闘に涙が止まらない様子。「先輩さすがだなと思いながら」と敬服していた。