動きやすく、着こなしも簡単。スタイルも快適さも叶えるトリコットパンツ【プーマ】のジャージがAmazonに登場中‼
シルエットでオシャレに差がつく。トレーニングにも街にも馴染む一本【プーマ】のジャージがAmazonに登場中‼
プーマのジャージは、伸縮性のあるソフトな風合いが、パフォーマンス中も快適な穿き心地を叶えるアイテムだ。
スマートにまとめたテーパードシルエットがスタイルアップ効果を発揮し、合わせるアイテムを選ばないベーシックなデザインに仕上げている。サイドとバックヨークには切り替えデザインを施し、左ももにはプーマキャットのプリントを配置。
総ゴムウエストでフィット感を高め、アンクルジッパー付きで着脱もスムーズ。
サイドポケットも備え、スポーツやトレーニングなど様々なアクティブシーンで活躍する一本。
