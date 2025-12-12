旅先で食べたい「滋賀県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「ホワイト餃子」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
外出や旅行への意欲が高まる中、そこでしか味わえない特別な味への関心が集まっています。土地の風土から生まれた個性豊かな食文化を体験することが、旅の満足度を大きく向上させる鍵となります。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ご当地グルメに関するアンケートを実施しました。
その中から、旅先で食べたい「滋賀県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：ホワイト餃子／42票「ホワイト餃子」は、全国に暖簾分けされた店がある餃子のチェーンで、滋賀県内の店舗も人気を集めています。一般的な焼き餃子とは異なり、たっぷりの油で揚げ焼きにするのが特徴で、皮は厚くてもちもち、外側はカリッと香ばしい食感です。具材は野菜が多めでヘルシーながらも、ボリュームがあり食べ応え満点。特にびわ湖周辺の観光地を巡る旅の途中で、地元に根付いたB級グルメとして親しまれています。
回答者からは「ホワイト餃子が普通の餃子と違いどんな物なのか食べてみたいから」（30代女性／岡山県）、「食べ応えのある皮に包まれた餃子が美味しいから」（50代女性／埼玉県）、「餃子がすごい好きなので、ホワイト餃子もテレビで見て美味しそうだったので食べてみたい」（30代女性／栃木県 ）といった声が集まりました。
1位：近江牛／119票近江牛は、神戸牛や松阪牛と並ぶ日本三大和牛の1つで、約400年の歴史を持つブランド牛です。広大な琵琶湖の恵みを受け、豊かな自然の中で育まれます。肉質はきめ細かく脂の融点が低いため、口に入れた瞬間にとろけるような甘みが広がるのが特徴。すき焼き、しゃぶしゃぶ、ステーキなど、多様な調理法でその極上の味わいを楽しむことができ、特に近江八幡市などの湖東地域には老舗の近江牛料理店が多く存在します。
回答者からは「近江牛が食べたいです。脂の甘みと柔らかい食感が絶妙で、上品な旨みが口いっぱいに広がり、少量でも満足感が高く、旅先で贅沢気分を味わいたい女性にぴったりだと感じるからです」（40代女性／埼玉県）、「全国的に有名なブランド牛で、柔らかく脂の旨味が濃厚で、贅沢するのに欠かせません！」（20代男性／福井県）、「神戸牛、松阪牛と並ぶ日本三大和牛の一つ。きめ細かな肉質と、芳醇な香りが特徴。400年以上の歴史を持つ、日本で最も古いブランド牛です。滋賀県を代表する、最も有名なグルメの筆頭です。特有の甘い脂と柔らかさは格別で、すき焼き、しゃぶしゃぶ、ステーキなどで味わう価値が十分にあります」（60代男性／青森県）といった声が集まりました。
