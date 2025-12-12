渋い表情で菜っ葉を食べるシベリアンハスキーがSNSで話題になっている。



【写真】ダンディーなお顔なのに、くわえているのは”菜っ葉”です

Xアカウント「ふくまる＋ぶな」（@fukumaru_buna）が投稿したのは、キリッと男前な表情のシベリアンハスキーのぶなちゃんが、菜っ葉を咥えている写真。



葉巻やサングラスが似合いそうな、ダンディで渋い雰囲気と“菜っ葉”のギャップに萌える人が続出。投稿は25.2万表示を突破し、リプライ欄では、AIを使い、菜っ葉を葉巻などに変換する大喜利大会に発展。大きな盛り上がりを見せた。



このダンディなお顔が特徴のぶなちゃんは実は女の子。脚の1本が麻痺しており、現在は同じくシベリアンハスキーの兄、福丸くんと暮らしているそう。飼い主に話を聞いた。



――菜っ葉は普段から食べているんですか？



飼い主：ご飯のトッピングに少し入っていたことはありますが、菜っ葉だけをかじったのは初めて。伊豆アニマルキングダムでキリン用のおやつをずっと狙っていたのであげてみたんです。



――クールなお顔とのギャップにやられました。実際の性格は？



飼い主：好奇心旺盛で天真爛漫です。見た目はかっこいいですが、行動は基本的にあざとく、自分が可愛いのを分かってやっているのでは？と思ってます。天真爛漫な妹（ぶな）と、それに振り回される優しいお兄ちゃん（福丸）という関係性です。



――ぶなちゃんは脚が1本麻痺しているとのこと。大変なことは？



飼い主：正直大変なことばかりです。常にガーゼ・包帯・テーピング・靴を着けていますが、足を引きずり、えぐれて壊死しかけたことも。胴に悪い脚を括り付けて、引きずらず速く楽に歩けるようにしていますが、別の場所に負担がかかるので長時間は無理。12月前半に断脚手術をします。



――これからのぶなちゃんについて。



飼い主：生きているだけで奇跡だと言われた子です。楽しく健康に生きてくれるだけで十分です。



◇ ◇



SNSでは「菜っ葉がこんな渋くキマることある？！」「女の子ですよね？」「姫が一瞬で姉御になった」「トレンチコートも似合いそう」「風格が大物」「何でこんな渋いお顔してるの（笑）。」などの反響が寄せられた。手術が無事成功し、楽しく散歩が再開できる日が来るよう願うばかりだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）