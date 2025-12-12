àÊÑÁõ¤Ê¤·á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹ßÎ×¡ª·ÝÎò20Ç¯Ä¶¡¢ÁÇ´é¤Î23ºÐ½÷Í¥¤Ë¡Öµ±¤¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¡Ö¥¥ã¥¢¥¥ã¥¢Áû¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ñ¤¯¤ê
¡¡½÷Í¥¤ÎÈª²ê°é(23)¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÁõ¾þ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òÁÇ´é¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¼ª¤ò¤Ä¤±¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤ÇÆ²¡¹¤È´é¤ò½Ð¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤Ñ¤¯¤Ä¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÊÑÁõ¤Ê¤·¤ÎÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¤ª¡×¡Öµ±¤¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¡Ö¥¥ã¥¢¥¥ã¥¢Áû¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤â²ê°é¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬µ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡ÁÌþ¤·¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö17ºÐ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Èª¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Ç³èÆ°¡£NHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î»Ò¶¡ÈÖÁÈ¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¥Ñ¥Ã¥³¥í!¥¥ã¥é¤È¤â¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ë2014Ç¯¤«¤é19Ç¯¤Þ¤Ç¤¤¤ä¤·»³¤á¤¤Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É·ÝÎò¤Ï20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£