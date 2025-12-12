西武の西口文也監督が、来季の巻き返しへ向け、「守り勝つ野球」からの脱却を明言した。

就任1年目の今季は、今井達也、郄橋光成、隅田知一郎らの安定した先発陣と、守護神には平良海馬、守備では遊撃の源田壮亮を中心に守備力を武器に戦いを挑んだ。だが、結果は63勝77敗3分けのリーグ5位。防御率こそ2・99でリーグ3位だったが、総得点410点、チーム打率2割3分2厘はいずれもリーグワーストだった。それだけに、来季については「守ることはもちろん大事だけど、ある程度打たなきゃいけない」と強調。何より、「守」の要としていた今井、郄橋の両先発が米大リーグ挑戦のためチームを去る可能性が高いことからも、以前から「打つ方でなんとかカバーする」との考えを口にしてきた。

その本気度を証明するべく、今後の新外国人野手獲得の可能性を明かした。「まだわかりませんが」と前置きした上で、「ブリブリ振り回す選手を探してもらっています」と現状を明らかに。すでにチームは台湾から林安可、DeNAから桑原将志、日本ハムから石井一成の獲得が決定している中、さらなる打力強化へ向け積極補強へ奔走している模様だ。

「中距離ヒッターではなくて、長距離ヒッタータイプの打者を探していただいています。調査中でございます」と、2年目指揮官はリベンジへの期待に胸を膨らませた。（上岡真里江）