予告編には怪談を語るトキの姿が…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は15日から第12週「カイダン、ネガイマス。」が放送される。

レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)は金縛りに悩まされていた。松野トキ(郄石あかり)はヘブンにおはらいをすすめる。錦織友一(吉沢亮)の代わりに、生徒の正木清一(日高由起刀)がヘブンの通訳として付いていくことになり、トキも帯同する。

訪れた大雄寺で、ヘブンは住職(伊武雅刀)から怪談を聞かせてもらい、すっかり怪談に夢中に。作品のラストピースに怪談をまとめたい！もっと聞きたい！と興奮するヘブンに、トキは怪談に詳しいと告げる。

ドラマ公式インスタグラムは、予告編を動画で公開。夜、ろうそくの灯りひとつで、ヘブンを前に怪談を語るトキの姿が…。

フォロワーからは「そろそろ冬だけど怪談はじまります。こわいよこわいよ」「いよいよ2人の繋がりを強める怪談登場ですね！」「早くこのシーンが見たかったのでもうワクワクがとまらないです」と期待するコメントが寄せられている。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。