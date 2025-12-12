「ねぇ！びっくりしましたよ！」“もう１人のお祭り男”、盟友から強い刺激「槙野監督vs森脇監督で対戦したい。お互いずっとベンチだけを見てるかも（笑）」
J２の藤枝MYFCが12月12日、新監督に元日本代表の槙野智章氏が就任すると発表した。
持ち前の明るいキャラクターで現在テレビに引っ張りだこの槙野氏は、「監督としてチームを勝てるようにするだけでなく、サッカーを通じて志太榛原地域を盛り上げていきたいと思っています。最高のお祭り、最高のエンターテイメントを創出し、週末にスタジアムに足を運ぶのが待ち遠しくなるようなチーム作りを目指しますので、楽しみにしていてください！」などと力強くコメントした。
エンターテイナー性に富んだスタイルに注目が集まるなか、かつてサンフレッチェ広島と浦和レッズで共闘した森脇良太氏も大きな期待を寄せている。
11日に行なわれたJリーグアウォーズ後、「将来はJリーグの監督になりたいです。日本を代表する指揮官になるのが１つの目標、夢でもあるので、それに向かって邁進していきたい」と野望を明かした森脇氏に、盟友の監督就任の話題を振ると、「ねぇ！報道見てびっくりしましたよ！」と言い、熱量たっぷりに思いを伝えてくれた。
「やっぱり刺激はありますよ。まず１番に思ったのが、『絶対に成功してほしい』『槙野なら絶対できる』と。サッカー熱を身近で感じることがたくさんありました。その熱があればどんなことでも乗り切れると思っているので、必ず成功してもらいたいです。
それと、槙野が監督になったら自分も監督になりたいので、やっぱり『槙野に負けたくない』って思いにもなってるので、将来は槙野監督vs森脇監督で対戦したいなと。お互いずっとベンチだけを見てる可能性はありますけど（笑）」
全身オレンジのド派手な衣装を身にまとった森脇氏はこの日、同じく浦和でチームメイトだった興梠慎三氏らと共に、功労選手賞を受賞した。興梠氏がすぐ横で取材を受けるなか、こうも語った。
「慎三も『監督を目指す』って言ってるので、興梠監督vs森脇監督とかね、選手でも一緒にやった人たちと、次は監督として勝負できたらなと思います」
槙野氏と並び、日本サッカー界屈指の元気印であり、お祭り男である森脇氏の政権誕生も、大いに期待したいところだ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】THIS IS森脇良太！大舞台でさすがのマイクパフォーマンス
