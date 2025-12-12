ÃæÂ¼²í½Ó¡Ê74¡Ë¡õ¸Þ½½Íò½ß»Ò¡Ê73¡ËÉ×ºÊ¤Î»°½÷¡¦ÃæÂ¼Î¤º½¡Ê36¡Ë¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖËÜÊª¤Î¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¸¸¤ò¸«¤Æ¤ë¤Î¤«ºø³Ðµ¯¤³¤·¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¡Ê74¡Ë¤È¸Þ½½Íò½ß»Ò¡Ê73¡Ë¤Î»°½÷¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæÂ¼Î¤º½¡Ê36¡Ë¤¬10Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¡ÖËÜÊª¤Î¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤ÊÃæÂ¼Î¤º½
¡¡2013Ç¯¤«¤é11Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØLARME¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Î¤º½¡£¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¶È¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2021Ç¯6·î¤Ë¤ÏÉã¡¦²í½Ó¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª ¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÂ¼Î¤º½¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡2025Ç¯12·î10Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥í¥ê¡¼¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖANGELIC PRETTY¡×¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËÜÊª¤Î¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¸¸¤ò¸«¤Æ¤ë¤Î¤«ºø³Ðµ¯¤³¤·¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ë¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ªÉ±ÍÍ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë