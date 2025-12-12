女優の大地真央（69）が11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。人気歌手を絶賛した。

同番組では、長年家族ぐるみで親交のある歌手・藤井フミヤと共演。藤井の印象について大地は「いつも思うんですけど、ステージに立つとなんであんなに大きくなるの？」と感心。楽屋で会うと別人のように感じるという大地に、藤井は「“あの人誰？”って毎回言われるもんね」と笑った。

大地は「やっぱりスターなのよね、輝く。そこで水を得た魚みたいな」と絶賛。自身に置き換え「私は（ステージでは）役になるけど、藤井フミヤは“藤井フミヤ”としてやってるじゃない、そこが凄いなって思って。ホントに両手を広げるとめちゃ大きいのよ」と語った。

これに藤井が「なんかね、そうなんですよ、小さいながら」と半ば認めると、大地は「やっぱりバランスが。顔が小さくて手足が長いから」と解説。「それでもうあんなに、柔軟性っていうか軽やかにやるじゃない。普段はゆったりのんびり、ゆっくり生きてる感じじゃない？オーラを消すし。それが凄いのよね」と褒めていた。