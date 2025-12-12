¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁûÁ³¡ªÆüËÜÂåÉ½MF¡¢¡È¤Þ¤µ¤«¤Î·Á¡É¤Ç²¤½£½éÆÀÅÀ¡Ö¤¢¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ÎÂç»ö¡×¡Ö»ý¤ÁÌ£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×½Ð¾ì£²Ê¬¤ÇÂç»Å»ö
¡ÚUEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡Û¥ì¥Õ¡¦¥Ý¥º¥Ê¥ó 1¡Ý1 ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î12Æü¡¿¥Ý¥º¥Ê¥ó»ÔÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇúÂ®¥é¥ó¢ªGK¤È¸òºø¤·¤Ê¤¬¤éÂÀÂÜ¥´¡¼¥ë
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÀî粼ñ¥ÂÀ¤¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¤ï¤º¤«2Ê¬¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È´¿´î¤Î½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÏÆüËÜ»þ´Ö12·î12Æü¡¢UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É²¦¼Ô¤Î¥ì¥Õ¡¦¥Ý¥º¥Ê¥ó¤ÈÂÐÀï¡£0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿26Ê¬¤ËMF¥·¥ë¥Ð¥ó¡¦¥ô¥£¥É¥Þ¡¼¤¬Éé½ý¤·¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÅª¤Ë±¦WB¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿Àî粼¤Ï¡¢28Ê¬¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê·èÄêµ¡¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡MFº´Ìî³¤½®¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤òº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¼õ¤±¤¿FW¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥Û¥é¡¼¥Ð¥Ã¥Ï¤¬¡¢½Ä¤Ë±¿¤ó¤Ç¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç±¦Â¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ØÊü¤ê¹þ¤à¡£¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç³°¤«¤éÇúÂ®¥é¥ó¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤¬Àî粼¤À¡£Áê¼êGK¤ÈDF¤Î´Ö¤ËÍî¤Á¤ëÀäÌ¯¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢GK¤È¸òºø¤·¤Ê¤¬¤éº¸Â¤ÎÂÀÂÜ¤ËÅö¤Æ¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡Öñ¥ÂÀ¤Ã¤Ý¤¤¥´¡¼¥ë¤À¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯²Æ¤ËµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤«¤é°Ü¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ç´ò¤·¤¤½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Àî粼¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂçÀ¼±ç¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò²£ÃÇ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¶¦¤Ë´¿´î¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁûÁ³¤Î°ì·â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¤Ç¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¡Ö°ÜÀÒ¸å¡¢½é¥´¡¼¥ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö»ý¤ÁÌ£¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ÎÂç»ö¡×¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Öñ¥ÂÀ¤Ã¤Ý¤¤¥´¡¼¥ë¤À¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Àî粼¤Ï41Ê¬¤Ë¼«¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤ÆPK¤ò¸¥¾å¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢1¿Í¤ÎÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤Î86Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ØÂà¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ1¡½1¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤Æ¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¾¡ÅÀ1¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢Àî粼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´î¤Ó¤È²ù¤·¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿WOWSPO¡¿UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡Ë