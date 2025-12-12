元欅坂46の今泉佑唯（27）が11日放送のテレビ朝日「見取り図じゃん」年末SPに出演。芸能人とユーチューバーの思考の差について語った。

「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」企画。今泉は「今までお付き合いした人を否定するわけじゃないんですけど」と前置きした上で、「どうして優しい男性よりも悪い男性にひかれちゃうんだろう」とぶっちゃけた。

学生時代の恋愛を振り返っても、相手が大体同じタイプだという。「アイドルをやってからもあると思うんですけど、世間を知らなすぎた。自分が知らないことをすごい知ってる人にひかれちう」と話した。

「ここ行きたいって言うとすぐに調べてくれる…なんでこの人こんなに速くパソコン打てるんだろう、みたいな」と告白。「場を盛り上げてくれる人が好きで、良くないムードメーカーを選んじゃったり…」と吐露した。

今泉といえば2021年に元ユーチューバーのワタナベマホトとの結婚、妊娠を発表。夫の不祥事も経験し、2024年3月には離婚が明らかとなった。元夫との関係について、「ユーチューバーさんが悪いとかじゃなく、私にも悪いところがある話なんですけど」と言葉を選びつつ、「芸能でお仕事してる方ではないので、外に一緒に出ることへの抵抗がなさすぎる」と話した。

「もし撮られちゃったとしても動画のネタにできる。逆に撮られたほうがラッキー、だったりとか。外歩きたがってましたね。週刊誌の車がいたりすると、面白がっちゃって。毎日同じ服と靴で出かけて、いつの写真か分からなくするみたいな」と夫の行動を振り返った。「逆に手玉に取るんや」と驚く見取り図・盛山晋太郎に、「そうなんですよ…」と苦笑いだった。