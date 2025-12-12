「大阪王将」に初心者でも安心な“麻辣湯”登場 自分好みにカスタマイズが可能
餃子専門店「大阪王将」は16日より、『魅惑の五香麻辣湯』（税込890円〜）を期間限定で発売する。
【写真】唐辛子がゴロゴロ！辛さ3倍の『魅惑の五香麻辣湯』
ヘルシーでありながらしっかり食べられる、満足感の高いスタイルとして人気の麻辣湯（マーラータン）。一方で、トッピングや麺やスープ、辛さの段階などを選べてアレンジが無限なため、注文方法が難しいと感じたり、量り売りでトッピングを選びすぎて高額になったりしてしまうことも。今回、同店に麻辣湯が登場する。豚肉と白菜・小松菜・青梗菜・人参・キクラゲなどたっぷりの野菜を加え、人気の大粒水餃子を特製スープで合わせた。豚の旨みをベースにフワっと香る五香粉が食欲をそそる味わいとなっている。
好みで選べるのは、麺の種類と辛さ。麺は春雨と中華麺の2種類から、辛さは3段階から選べる。ボリュームアップしたい場合は、えび、豚肉、水餃子をお好みでトッピング追加が可能。自分好みにカスタマイズする楽しさと、そのままでもおいしく味わえる満足感の、どちらもかな叶える一杯が完成する。麻辣湯初心者にもやさしい注文方法で、自分好みの麻辣湯を心ゆくまで楽しめる。
■『魅惑の五香麻辣湯』オーダー手順
（1）春雨or中華麺から麺を選択
（2）辛さを選択。2倍は＋50円、3倍は＋100円
（3）ボリュームアップしたい場合、トッピング（えび、豚肉、大粒水餃子）を追加で選択（各＋100円）
