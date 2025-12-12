プロゴルファーの河本結（ゆい、27＝RICOH）が12日までに自身のインスタグラムを更新。スポンサーのBMWジャパンを“ミニスカ訪問”したショットを公開した。

「スポンサードしていただいておりますBMW JAPAN様にご挨拶にいってきました 快適で安全な移動を支えてくださりいつもありがとうございます」と感謝。ミニスカ＆ハイソックス姿で同者社を訪問した写真をアップし「来シーズンも共に過ごせること嬉しく思います 全国のBMW JAPANディーラーの皆さまにお会いできて、とても嬉しかったです」とつづった。

ハッシュタグでは「駆け抜ける歓び」「bmw」と添えた。

河本はオフに入ってから、数々のスポンサーのもとを訪問し、インスタで感謝の言葉を記している。

この投稿にフォロワーらからは「結プロ、可愛すぎる」「ゆいさん、とっても素敵です」「モデル？美しい」「ナイスショット」「コーディネート最高です」などの声が寄せられている。

今季は、8月の北海道meijiカップで約1年ぶりに3勝目を挙げ、10月のスタンレー・レディースホンダでも優勝。年間女王を争うメルセデス・ランキングでは過去最高の3位に入った。