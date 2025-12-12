ÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î¡Èº£Ç¯¤Î´Á»ú¡É¤Ï¡ÈÊÆ¡É¤Ç¤â¡È·ô¡É¤Ç¤â¤Ê¤¯¡ÈÉÄ¡É¡ÖÁíÍý¤Î¤ªÌ¾Á°¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¤¤ç¤¦12·î12Æü¤Ï¡Ö´Á»ú¤ÎÆü¡×¤Ç¡¢µþÅÔ¡¦À¶¿å»û¤ÇËèÇ¯¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬12Æü¸áÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼«¿È¤Îº£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ÈÉÄ¡É¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ÈÉÄ¡É¡×ÍýÍ³¤Ë¾Ð¤¤¤¬¤³¤Ü¤ì¤ëµ¼Ô¤é¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡²ñ¸«¤Çµ¼Ô¤¬¡Öº£ÆüÀ¶¿å»û¤Çº£Ç¯¤Î´Á»ú¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Âç¿Ã¤Îº£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡ÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Í¡Ä¡×¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö³§¤µ¤ó¤¬²¿¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡È·ô¡É¤È¤«´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Èº£»×¤¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬¶¯¤¤¤Æº£Ç¯¤Î´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇº¤à¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÉÄ¡É¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤¬ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤ÈÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ÞÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡ÈÉÄ¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Þ¤ºº£Ç¯¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤ªÊÆ¤Î¤³¤È¤¬ÁêÅöÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤â¤Þ¤µ¤Ë¤ª¤³¤á·ô¤â´Þ¤áÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¤ªÊÆ¤ÏÉÄ¤Î¾õÂÖ¤«¤é°é¤¿¤Ê¤¤¤È¼ý³Ï¤Ë»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸»º¼Ô¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼ý³Ï¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÉÄ¡¢¶¯¤¤ÉÄ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤ºÂç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÀè½µ¤Î¶âÍËÆü¤Ë»ä¤òËÜÉôÄ¹¤È¤¹¤ë¤³¤ÎÆüËÜ¤ÎÇÀÎÓ¿å»º¹ÔÀ¯¤ÎÀïÎ¬ËÜÉô¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¶¤á¤ÎÊ¬Ìî¤È¼é¤ê¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ï¤±¤Æ¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¸«ÄÌ¤»¤ëÇÀ¶ÈÀ¯ºö¡¢¿©¤ÎÊ¬Ìî¤ò¤É¤¦²Ô¤®¤ÎÃì¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµÄÏÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¯ºöÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº£¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÉÄ¤Î¾õÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤ì¤¬¼ý³Ï¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤Í»ê¤ë¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì°Ê¾å¤ËÁíÍý¤Î¤ªÌ¾Á°¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢µ¼Ô¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤â¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡ÂàÀÊ¤ÎºÝ¡¢µ¼Ô¤¬¡Ö¤¤ç¤¦È¯É½¤Î´Á»ú¤¬ËÜÅö¤Ë¡ÈÉÄ¡É¤À¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡Ö¡ÈÉÄ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£(¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê)