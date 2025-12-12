オランダ１部の名門アヤックスの日本代表ＤＦ板倉滉（２８）を元オランダ代表ＭＦテオ・ヤンセン氏が痛烈批判した。

オランダメディア「ＶＩ」によると、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグのカラバフ戦に守備的ＭＦで出場した板倉について、解説者のテオ・ヤンセン氏は「板倉はボールを持っているときにプレーしない選手で、守備面でも非常に脆弱（ぜいじゃく）だ。彼ら（アヤックス）が保持するＭＦなら誰でも起用することができる」と指摘した。

同氏は「板倉はほとんどじっとしている。控えめに言って、僕でもできる。これはすごいことだ。彼はまるで何でもブロックしたくて、何をすればいいのかわからないＧＫのようだ。彼はまったくボールをほしがっていないと思う」とし「板倉がこのポジションでプレーするのは仕方がないが、彼の資質はそこにない。スタメンにいるべきではない」と糾弾した。

元オランダ代表ＦＷビム・キーフト氏も板倉について「彼の強みはそこ（守備的ＭＦ）にあるわけではない。単純に質の問題だ」と非難。元選手で解説者のブラム・ファンボーレン氏も「板倉のプレーは平凡だったと思う。先制を許したプレーは奇妙だった。コミュニケーションがうまくいっていない」と疑問視していたほどだ。