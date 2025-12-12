88ºÐ¤Î°ËÅì»ÍÏ¯¤È77ºÐ¤Î³ÑÌîÂîÂ¤¤¬¸ì¤ê½é¤á¡ª ½ÕÉ÷Äâ°ìÂ¢¤¬¥²¥¹¥È¡Ø°ËÅì»ÍÏ¯¤È³ÑÌîÂîÂ¤¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡Ö²Æ¿§¡×¤ò²Î¤¦Æü¡Ù2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°9»þ¤«¤éÊüÁ÷
Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¸áÁ°9»þ00Ê¬～10»þ55Ê¬¤Ë¡¢¿·½ÕÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø°ËÅì»ÍÏ¯¤È³ÑÌîÂîÂ¤¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡Ö²Æ¿§¡×¤ò²Î¤¦Æü¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
º£Ç¯6·î¤ËÊÆ¼÷¤ò·Þ¤¨¤¿´î·àÌò¼Ô¡¦°ËÅì»ÍÏ¯¤È¡¢º£Ç¯8·î¤Ë´î¼÷¤ò·Þ¤¨¤¿77ºÐ¤ÎÌò¼Ô¡¦³ÑÌîÂîÂ¤¡£¤È¤â¤Ë¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¡¢Âè°ìÀþ¤Ç»þÂå¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Í¥2¿Í¤¬¡¢¿·½Õ¤Ë¡Ö²»³Ú¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Æ±¶É¤Î¡Ø½ÕÉ÷Äâ°ìÂ¢ ¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Õ¥é¥¤¥Çー¡ª¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍËÆü ¸áÁ°8»þ00Ê¬～11»þ30Ê¬¡Ë¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤âÌ³¤á¤ëÍî¸ì²È¡¢½ÕÉ÷Äâ°ìÂ¢¤ò·Þ¤¨¡¢¿·½Õ¤é¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤ËÁ÷¤ë¡£
°ËÅì»ÍÏ¯¤È³ÑÌîÂîÂ¤¤Ï¡¢Ìò¼ÔÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëº´Æ£Bºî¡¢¾¾¶â¤è¤Í»Ò¡¢¤¢¤á¤¯¤ß¤Á¤³¤È¡¢À¾²®·¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ª¼ò¤òÆÝ¤ß¤Ê¤¬¤é¸ì¤é¤¦¡ÖÀ¾²®¤Î²ñ¡×¤òÉÔÄê´ü¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó¼¡²ñ¤ÏÉ¬¤º¥«¥é¥ª¥±¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é²»³Ú¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤2¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤½Ð¤Î³Ú¶Ê¤ä¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
²»³Ú¤«¤é¸«¤¨¤ë2¿Í¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¡¢¤½¤·¤Æ·Ý¤ÎÆ»¤òµæ¤á¤¿Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿®Ç°¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢µ®½Å¤Ê¥Èー¥¯¤ÏÉ¬Ä°¡£¾Ð¤¤¤È¿´²¹¤Þ¤ë¸ì¤é¤¤¤Î2»þ´Ö¡£ÌÀ¤ë¤¤¿·Ç¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¡Ö¸ì¤ê½é¤á¡×¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡öÈÖÁÈÌ¾¤Ï¡¢°ËÅì¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆ±¶É¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡Ø°ËÅì»ÍÏ¯ µÈÅÄ¾ÈÈþ ¿ÆÉã¡¦Ç®°¦¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤æ¤º¤Î³Ú¶Ê¡Ö²Æ¿§¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥ª¥ì¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â²Î¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÆÃÊÌÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡§¡Ø°ËÅì»ÍÏ¯¤È³ÑÌîÂîÂ¤¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡Ö²Æ¿§¡×¤ò²Î¤¦Æü¡Ù
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë ¸áÁ°9»þ00Ê¬～10»þ55Ê¬ ¡ö¼ýÏ¿ÈÖÁÈ
¢£½Ð±é¡§
°ËÅì»ÍÏ¯¡Ê´î·àÌò¼Ô¡¿¡Ø°ËÅì»ÍÏ¯ µÈÅÄ¾ÈÈþ ¿ÆÉã¡¦Ç®°¦¡Ù¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Ë
³ÑÌîÂîÂ¤¡ÊÌò¼Ô¡Ë
¥²¥¹¥È¡§½ÕÉ÷Äâ°ìÂ¢¡ÊÍî¸ì²È¡¿¡Ø½ÕÉ÷Äâ°ìÂ¢ ¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Õ¥é¥¤¥Çー¡ª¡Ù¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Ë