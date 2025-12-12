【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信

「The Game Awards 2025」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクション「TOMB RAIDER CATALYST」と「TOMB RAIDER LEGACY OF ATLANTIS」のトレーラーが公開された。

両タイトルは、「TOMB RAIDER」シリーズの新作。「TOMB RAIDER CATALYST」は2027年、「TOMB RAIDER LEGACY OF ATLANTIS」は2026年に発売される。

「TOMB RAIDER CATALYST」では盗掘しているであろう敵と戦う様子や遺跡が崩れ落ちる様子が公開。「TOMB RAIDER LEGACY OF ATLANTIS」では恐竜と戦う様子などを確認できる。

【THE GAME AWARDS 2025: Official 4K60FPS Livestream (Today - 7:30p ET / 4:30p PT / 12:30a GMT)】