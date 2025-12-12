若い世代を中心に「50年ローン」などの“超長期ローン”で住宅を購入する人が増えている。住宅金融支援機構（JHF）の今年4月に実施した調査によれば、「借入期間35年超〜50年以内」を選択した人の割合は約25.5%にのぼったという。住宅コンサルタントの寺岡孝氏は「“購入か賃貸か”は永遠のテーマですが、最終判断の前に冷静に数字で比較することが重要です」と説く。令和版の「買うvs.借りる」の終着点とは――？ 同氏のレポートをお届けする。

激変した東京の住宅事情

東京23区の新築マンション平均価格（70平方メートル換算）は、わずか10年で驚くべき変化を遂げました。2013年頃には約5000万円台だった価格が、2024年には約1億2000万円へと倍増。場所によっては1億5000万円を超える物件も珍しくありません。

しかし、この10年間でサラリーマンの給与が倍になったでしょうか。答えは明らかに「NO」です。物価は上昇し、給与はほぼ横ばい。その結果、東京23区のマンションはもはや一般的な会社員が無理なく購入できる住居ではなく、富裕層のための高級資産へと性質を変えてしまったのです。

今、都心でマンションを購入すべきなのか、それとも賃貸で住み続けるべきなのか。この問いに対する答えは、従来の常識とは大きく異なるものになりつつあります。

本記事では、「30年間の総コスト比較」「元利均等返済の仕組み」「建物寿命と資産価値」「ローン残債」といった、一般にはあまり語られない不動産業界の裏側から、この問題を徹底的に検証していきます。

投資家のための金融商品となった都心マンション

この10年間で都心マンション価格が倍増した背景には、複雑な要因が絡み合っています。

まず、円安による影響です。ドル建てで見ると、東京のマンション価格は相対的に割安に映ります。そこに目をつけた国内外の投資家が大量に流入し、投資目的での購入が急増しました。日銀の超低金利政策が続いたことで、借入コストが低く抑えられたことも、投資家にとって魅力的でした。

加えて、都市部への人口集中、建築費の高騰、用地不足による新築供給の減少といった構造的な要因も重なりました。これらが複合的に作用した結果、マンション価格は実際に住む人の需要（実需）ではなく、投資リターンで決まる市場へと変化していったのです。

つまり、今の都心マンションは「住むための家」ではなく、「投資家のための金融商品」になりつつあるということ。これが、庶民にとって手の届かない価格になってしまった根本的な理由なのです。

30年間のリアルなコスト比較

「購入か賃貸か」は永遠のテーマですが、具体的な数字で比較してみると意外な事実が浮かび上がります。ここでは、都心の典型的な条件でシミュレーションしてみましょう。

【前提条件】

1億2000万円の新築〜築浅マンション（70平方メートル前後）をフルローンで購入、金利は0.7%の変動金利を想定します。一方、賃貸では月額30万円でマンションを借り続けた想定で、30年経過時点のコストを比較します。

「購入」（35年ローン）の場合、ローン返済総額は約1億4600万円（うち利息が約2600万円）で、30年間のローン支払額は約1億2500万円。これに管理費が30年分で1080万円、修繕積立金（増額込み）が1620万円、固定資産税が30年分で900万円、さらに大規模修繕の一時金150万円が加わり、30年間の総支出は約1億6250万円に達します。また、30年経過時点ではローンの残債がまだ約1900万円あります。

ちなみに、最近増えつつある「50年ローン」で購入した場合は、どうなるでしょうか。超長期ローンでは月々の返済額が抑えられる反面、利息負担の構造が変わります。30年経過時点で、ローン返済総額は約1億3920万円（うち利息が約1920万円）で、30年間のローン支払額は約8360万円。管理費や修繕積立金、固定資産税などは35年ローンと同じですから、30年間での総支出は約1億2110万円となります。ただし、ローン残債は約5310万円と、35年ローンの3倍近くとなります。

「賃貸」の場合では、どうなるでしょうか。30年分の家賃が1億800万円、更新料（2年更新×15回）が450万円、初期費用（敷金・礼金・仲介手数料など）が150万円、つまり30年経過時点の総支出は約1億1400万円となります。賃貸ですので、ローン残債はもちろん存在しません。

この数字を見ると、「50年ローン」と「賃貸」の30年経過時点での総コストがほぼ同じという興味深い事実が明らかになります。ただし、50年ローンの場合は5000万円以上もの借金が残ることになります。

よく「賃貸は資産にならないから買った方が得」という話を聞きますが、購入した場合でも30年住んでローン残債がこれだけあるという現実を、どれだけの人が理解しているでしょうか。

ちなみに、賃料を25万円で抑えられた場合は、30年間総支出が約9500万円となり、賃貸の優位性がさらに明確となります。

元利均等返済という「罠」

多くの人は、長い間ローン返済を続ければ元金がどんどん減っていくというイメージを持っています。毎月きちんと返済していれば、借金は着実に減っていくはずだと。ところが、「元利均等返済」というローンの仕組みは、そうしたイメージとは大きく異なります。

元利均等返済では、毎月の返済額は一定ですが、その内訳は時間とともに変化します。返済初期は利息の割合が非常に高く、元金はわずかしか減りません。返済後期になってようやく利息の割合が減り、元金の返済が進むという構造なのです。

つまり、50年ローンで30年間返済しても、まだ返済期間の6割しか経過していないため、元金の減り方が極めて遅いのです。前述のシミュレーションで、30年経過時点での残債が5000万円以上あるのは、まさにこの返済構造が原因です。

さらに深刻なのが、変動金利を選択している場合です。金利が上昇すると利息支払いの負担が増え、ますます元金が減らないという悪循環に陥ります。そうなると、それなりの返済期間が経過しても一向に元金が減らないという事態が現実になるのです。

高額な借入をしている場合、この特性は極端に目立ちます。1億円を超えるローンを組んでいれば、30年経っても元金がほとんど減っていないという状況は決して珍しくありません。

建物寿命と資産価値の厳しい現実

購入派が主張する「資産になる」という点についても、冷静に考える必要があります。

現状では不動産価格自体が高騰しているため、資産価値が下がるという点は想定しにくいかもしれません。しかし、長期的な視点で見れば、建物の価値は確実に減少していきます。

仮に1億2000万円で購入したマンションが、30年後にどのような状態になるか。「公益財団法人東日本不動産流通機構」などによる「築年帯別成約価格の推移データ」と、都心高額物件の売却事例を分析すると、以下のような想定ができます。

管理が良好な場合でも、30年後の資産価値は3000万〜4000万円程度と、購入価格の約3〜4割にとどまるでしょう。管理不良の場合は2000万円以下、または「売却困難」という状況も考えられます。

RC造のマンションは会計処理上、法定耐用年数が47年と定められていますから、減価償却を計算しても30年で簿価が大きく減少することは明らかです。資産価値は主に土地の持分によって下支えされますが、建物自体の価値は大幅に下がるため、購入時の3〜4割程度の価値に減少することが一般的なのです。

特に資産価値を左右するのは、管理組合の機能状況、修繕積立金の健全性、大規模修繕の実施状況、周辺環境の変化、駅からの距離・立地条件といった要素です。これらの条件が悪ければ、資産価値はさらに下がる可能性があります。

30年後の純資産──購入と賃貸の決定的な差

これまでのシミュレーションを踏まえて、30年後の純資産でも比較してみましょう。

「購入（35年ローン）」の場合、資産価値を中央値の3500万円と想定すると、ローン残債1900万円を差し引いて、純資産は約1600万円となります。30年間で約1億6250万円を支払い、手元に残るのは1600万円です。

「購入（50年ローン）」の場合は、さらに深刻です。資産価値は同じく3500万円ですが、ローン残債が5310万円もあるため、純資産はマイナス約1810万円。つまり「債務超過」に陥る可能性があるのです。30年間で約1億2110万円を支払ったにもかかわらず、資産どころか負債を抱えることになります。

「賃貸」の場合は、純資産はゼロです。ただし債務もありません。30年間で約1億1400万円を支払いましたが、借金はなく、身軽な状態です。

この比較から明らかなのは、特に「50年ローンは危険」ということです。30年後に債務超過に陥る可能性があるという事実は、多くの人が見落としている重大なリスクと言えるでしょう。

「住宅のサブスク化」という新しい発想

賃貸住宅を、いわば「住宅のサブスクリプション」と考えてみましょう。月々の定額料金を支払うことで、さまざまなメリットを享受できます。

まず、初期費用が少なく済みます。敷金・礼金程度で済み、数千万円単位の頭金は不要です。メンテナンス費用も不要で、管理費や修繕費の心配がありません。大規模修繕の一時金で数百万円を急に請求されるといった事態とも無縁です。

さらに、ライフスタイルの変化に柔軟に対応できます。転勤や転職、結婚、子どもが独立したらコンパクトな物件にダウンサイズするなど、人生の変化に合わせて住まいを選び直せる自由があります。

資産価値の下落リスクや金利上昇リスクを負う必要もありません。これらのリスクはすべて物件オーナーが負担します。

一方、購入には「所有」という安心感があります。しかし、その代償として多額のローン返済、金利上昇、建物の劣化・資産価値の下落、管理費・修繕積立金の増額、売却時の流動性といった、さまざまなリスクを背負うことになるのです。

購入に向いている人、賃貸に向いている人

では、どのような人が購入に向いているのでしょうか。以下の条件を「すべて満たす場合のみ」、購入を検討する価値があります。

・頭金が物件価格の30%以上ある

・年収の5倍以内の物件価格

・35年以内のローン（50年ローンは避ける）

・今後20年以上住む予定

・駅徒歩7分以内、資産価値の落ちにくい立地

・管理組合が健全に機能している

一方、以下に該当する場合は、「賃貸のほうが合理的」でしょう。

・ライフスタイルが変わる可能性がある（転勤や転職など）

・頭金が十分にない

・金利上昇リスクを負いたくない

・管理費・修繕費の負担を避けたい

・将来の売却リスクを負いたくない

最終的な判断基準

都心マンションは、もはや「住まい」というよりも「金融商品」としての性質を強めています。今後の住まい方は、買うか借りるかという二択ではなく、「どれだけリスクを取るか」の選択になっているのです。

その視点で見れば、都心でマンションを買うという選択肢は、あまりにも負担が大きく、リスクも高い時代になっていると言わざるを得ません。

最終的な判断基準として、以下の3つの視点を持つことをお勧めします。

「資産形成」が目的なら、都心マンションよりも株式や投資信託のほうが効率的です。1億円以上の資金を30年以上も固定してしまうよりも、流動性が高く、分散投資が可能な金融商品のほうが、リスク管理の観点からも優れています。

「住む場所の確保」が目的なら、賃貸のほうが柔軟で負担が少ないでしょう。ライフステージの変化に応じて住み替えができ、突発的な修繕費用の心配もなく、金利上昇のリスクとも無縁です。月々の家賃は「住むための対価」と割り切れば、むしろ合理的な選択と言えます。

「どうしても所有したい」なら、35年以内のローンで無理のない返済計画を立てることが絶対条件です。50年ローンは、たとえ月々の返済額が抑えられても、長期的には債務超過のリスクが高すぎます。また、頭金を十分に用意し、年収に対して無理のない価格帯の物件を選ぶことが重要です。

時代の変化を受け入れる勇気

かつて、マイホームを持つことは「一人前の証」であり、「人生の目標」でした。しかし、時代は大きく変わりました。終身雇用は崩壊し、働き方は多様化し、人生100年時代を迎えた今、30歳で組んだ35年ローンは完済時に65歳、50年ローンなら80歳です。

その間、金利は変動し、建物は老朽化し、家族構成は変わり、働き方も変わるかもしれません。そうした変化の中で、巨額の借金を抱え続けることが本当に「安心」なのでしょうか。

賃貸は「家賃を払い続けても何も残らない」と言われますが、マンションを購入しても30年後に残るのはわずかな純資産か、場合によっては債務超過です。それならば、柔軟性を保ち、リスクを最小限に抑えながら、その時々のライフスタイルに合った住まいを選べる賃貸のほうが、現代的で合理的な選択ではないでしょうか。

「持ち家か賃貸か」という古い二項対立ではなく、「どう生きるか」「どこに価値を置くか」という、より本質的な問いに答えることが、令和時代の住まい選びには求められているのです。

都心マンションの価格高騰は、私たちに新しい住まいの価値観を考えるきっかけを与えてくれたのかもしれません。固定観念に縛られず、データと論理に基づいて、自分にとって最適な選択をする。それこそが、この不確実な時代を生き抜く知恵なのではないでしょうか。

寺岡孝（てらおか・たかし）

住宅コンサルタント。1960年東京都生まれ。アネシスプランニング株式会社代表取締役。住宅セカンドオピニオン。大手ハウスメーカーに勤務した後、2006年にアネシスプランニング株式会社を設立。住宅の建築や不動産購入・売却などのあらゆる場面において、お客様を主体とする中立的なアドバイスおよびサポートを行っている。これまでに2000件以上の相談を受けている。NHK名古屋「ほっとイブニング」「おはよう東海」などTV出演。東洋経済オンライン、ZUU online、スマイスター、楽待などのWEBメディアに住宅、ローンや不動産投資についてのコラム等を多数寄稿。著書に『不動産投資は出口戦略が9割』『学校では教えてくれない！ 一生役立つ「お金と住まい」の話』『不動産投資の曲がり角で、どうする？』（いずれもクロスメディア・パブリッシング）がある。

