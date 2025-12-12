Êì»Ò²ÈÄí¤Ç¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Î2³ä¤ò²È¤Ë¢ª·ëº§Êó¹ð¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤ª¶â¤ò¤È¤ë¤Ê¡×¿Æ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ë»×¤¤
¡¡¹â¹»»þÂå¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ëº§¤ÎÊó¹ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢É½¼¨²ó¿ô1916Ëü·ïÄ¶¤¨¡¢34Ëü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬ÉÕ¤¯ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê11Æü¸á¸å4»þ»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤Ë´¶·ã¡×Êì¿Æ¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Ð¥¤¥ÈÂå¤¬Æþ¤Ã¤¿ÉõÅû
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤á¡¦D¡¦¤¿¤½¡×¤µ¤ó¡Ê@mtsdayo¡Ë¡£¡ÖÊì»Ò²ÈÄí¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¹â¹»À¸¤Î»þ¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¶â¤ò·î¤Ë2³ä¤¯¤é¤¤²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤ä¤±¤É·ëº§¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤·¤¿¤éÁ´³ÛÃÖ¤¤¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êì¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¶âÆþ¤ê¤ÎÉõÅû²èÁü¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¡¢»È¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¹¤´¤¤¤ï¤«¤Ã¤Æ¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤·¡¢¼ç¤µ¤ó¤Î¡¢°ìÈÖ¤ª¶â¤¬Íß¤·¤¤³ØÀ¸»þÂå¤Îµ®½Å¤Ê¥Ð¥¤¥ÈÂå¤ò¤ª²È¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Î©ÇÉ¤Ê¤ªÊìÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊì»Ò¶¦¤Ë¸Ø¤ê¹â¤¤¿ÍÃ£¤À¤Í¡£·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È´¶Æ°¡õ½ËÊ¡¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¹â¹»À¸¤Î»Ò¶¡¤Î¤ª¶â¤ò¤È¤ë¤Ê¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë°Õ¸«¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤á¡¦D¡¦¤¿¤½¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿»ö¡¢¤·¤«¤â2³ä¤À¤«¤é¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¤â¤½¡¼¤À¤Ã¤¿¤è¤Ê¡×¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î¥Þ¥Þ¤À¤ï¡×¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿¤ª¶â¤ò»È¤ï¤º¤ËÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¡¦¤µ¤¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤â¤¤¤¿¡£
