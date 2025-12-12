モト冬樹「毛先がはね始めたので」 美容院帰りでビフォーアフター披露 ユーモアあふれる投稿に反響「今日も笑いをありがとうぉ」
タレントのモト冬樹（74）が11日、自身のブログを更新。「毛先がはね始めたので美容院にやって来ました」と報告し、ビフォーアフター写真を披露した。
【写真】「毛先がはね始めたので」モト冬樹の美容院“ビフォー＆アフター”写真
モトは「まぁ俺にしかわからないと思うけど」と前置きし、車内で撮影したビフォーとアフターの自撮りショットを2枚アップ。「まったく変わったね 背景の明るさが、、」「美容院からここまで帰ってくる途中 気のせいか頭が寒かった」とユーモアたっぷりにつづり、笑いを誘った。
この投稿には「よく見たらわかりました」「間違い探しみたいですね」「背景の明るさは違いますね（笑）」「今日も笑いをありがとうぉ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「毛先がはね始めたので」モト冬樹の美容院“ビフォー＆アフター”写真
モトは「まぁ俺にしかわからないと思うけど」と前置きし、車内で撮影したビフォーとアフターの自撮りショットを2枚アップ。「まったく変わったね 背景の明るさが、、」「美容院からここまで帰ってくる途中 気のせいか頭が寒かった」とユーモアたっぷりにつづり、笑いを誘った。
この投稿には「よく見たらわかりました」「間違い探しみたいですね」「背景の明るさは違いますね（笑）」「今日も笑いをありがとうぉ」などのコメントが寄せられている。