青森県東方沖を震源とする８日の地震で、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されたことを受け、青森県八戸市とおいらせ町の３漁協が最盛期を迎えたホッキ貝漁の中止を余儀なくされている。

年末年始に向けたかき入れ時だが、漁師の安全を優先した。３漁協とも１５日まで見合わせる。

「収入は途絶えるが、安全が大事だ」。八戸みなと漁協（八戸市）の高橋雅彦参事（６０）は、苦渋の決断だったとこぼす。

青森は北海道や福島とともに全国有数の産地で、八戸市から三沢市までの海域は良質な漁場として知られる。毎年１２月から翌年３月までが期間で、今シーズンは１日に解禁されたばかりだった。この海域にある４漁協のうち、３漁協が中止を決めた。

この時期は年末年始に向けて需要が多くなるため、１・５倍ほどの値が付くという。漁師らにとっては大きな痛手だが、高橋参事は「津波がきているのがわからず、横波で沈没する懸念がある」と語る。１０日に休漁を決めた際、組合員から反対意見はなかったという。

おいらせ町の百石町漁協も１０日に中止を決定した。休漁による損失は５００万円以上という。松本徹総務課長（５６）は「注意して続ける選択もあったが、ホッキ貝は近年減っており、資源保護の観点からも取りやめることにした」としている。