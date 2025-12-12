家族を楽しませようとサプライズした結果、とんでもない現場に遭遇してしまうことも……。今回は、クリスマスシーズンに起きた出来事をご紹介します。

慌てんぼうのサンタクロース

「予定していたよりも早く出張から帰ることができた日のこと。その日は12月23日で、ちょうど自宅のガレージにサンタの衣装をしまってあったことを思い出しました。子どもたちを喜ばそうと思い、サンタの格好をしてお土産を持って『慌てんぼうのサンタクロースです！』なんてサプライズをしようと思って部屋に入ったら、妻の不倫現場に遭遇しました……。

子どもたちは妻の実家にお泊まりしていたのでいませんでした。不倫相手は、家族ぐるみで仲良くしていた近所の旦那さん。浮かれてサンタの恰好をした自分が情けなくて恥ずかしくて……。次第に怒りの感情もわき、我が家は一瞬で地獄と化しました……。

その後、妻とは離婚し慰謝料を請求しました。とはいえ、クリスマスが近づくたびに思い出し、今でもトラウマです……」（体験者：40代男性・自営業／回答時期：2025年10月）

▽ 楽しいクリスマスの時期に、つらい思い出ができてしまいましたね……。自分の留守中に自宅で不倫されたら、絶対に許せません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。