【B2第13節 見どころ】リーグ屈指の点取り屋が激突…史上初の大記録達成にも期待

今シーズン2度目の水曜開催を経て迎える「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第13節は、どのクラブも心身両面のタフさが問われる。特に、前節から中1日で今節を迎える横浜エクセレンスとバンビシャス奈良にとっては難しい局面だ。

トレイ・ボイドの圧巻の得点力で欠場者の多さをしのいできた横浜EXは、エライジャ・ウィリアムスらが戦列に戻り、ようやくフルロスターが揃いつつある。前節はベンチ入り12人全員得点で岩手ビッグブルズに快勝。4連勝で順位を東地区3位に上げた。しかし、ここまでの13勝のうち9勝がアウェー。4勝5敗と負け越しているホームで白星が欲しいところだ。

奈良はベルテックス静岡をホームに迎え、第3クォーターに27－11とスパークして勝利。ジェイミン・ブレイクフィールドは16試合目の出場にして6度目の30得点超えをマークした。こちらは9勝のうち7勝がホーム。2勝しか挙げていないアウェーが鬼門となっている。

B2得点ランキングでは現在ボイドが2位に5点以上の差をつけてトップを快走しているが、ブレイクフィールドは規定試合数不足ながらボイドと約2点差の“隠れ2位”。必然的に両スコアラーの点の取り合いに注目が集まる。互いに得点源への警戒が強まるなか、特に奈良は組織的なオフェンスで得点バランスを改善する必要があるだろう。

熊本は背番号44のライトフットに注目［写真］＝B.LEAGUE

連勝が18で止まった福島ファイヤーボンズは、前節の青森ワッツ戦も前半から浮き沈みの激しい展開だったが、後半に東地区首位の地力を発揮して勝利。今節は土をつけられた山形を下し5連勝中の熊本ヴォルターズと対戦する。好調な熊本を支える原動力は、得点とリバウンドのダブルダブルを連発しているミッチェル・ライトフットだ。ペイントエリアを支配することで福島のゲームプランを狂わせ、さらに勢いづくことができるか。

福井は2週間ぶりのホームゲームに臨む［写真］＝B.LEAGUE

福井ブローウィンズは、前節の信州ブレイブウォリアーズ戦に75-96と振るわず2連敗。リーグ2位の平均86.7得点をマークしているオフェンスが停滞し、東地区4位に後退した。対する青森ワッツは連敗が6に伸びたが、24ターンオーバーを犯しながらも福島から81点を奪った。第4節に福井と対戦した際もターンオーバーを量産し、連日の100失点超え。そのGAME2は101得点を挙げているだけに、ミスを減らせば勝機が広がる。

西地区首位の神戸ストークスは、粘る鹿児島レブナイズを7点差で振りきり3連勝。今シーズン9戦無敗のホームゲームで、さらに連勝を伸ばしたいところだろう。一方、“要塞”GLION ARENA KOBEに乗り込む静岡は9連敗中と苦戦が続く。直近12試合連続80点未満にとどまっている得点力不足の解消が急務となっているが、前節は鍋田隆征と林翔太郎が2ケタ得点を挙げた。日本人選手の得点力が光る神戸に対抗する意味でも、彼らに続く得点源となる日本人選手の台頭が必要だ。

文＝吉川哲彦

B2リーグ第13節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今週末は村上慎也（山形ワイヴァンズ）がB2史上初となる通算500試合出場達成にリーチをかけた状態でホーム2連戦に臨む。背番号8を背負う34歳のポイントガードは、福島の一員としてBリーグ開幕を迎え、2023-24シーズンから山形へ移籍。今シーズンもメインガードとして活躍を続けており、大きなアクシデントがない限り今節中に達成の瞬間を迎えそうだ。ちなみに、村上は通算500スティールも射程圏内にとらえており、こちらも達成すれば杉本慶（アルティーリ千葉）、古野拓巳（愛媛オレンジバイキングス）に次ぐ史上3人目の大記録となる。

■B2第13節試合日程



・横浜エクセレンス vs バンビシャス奈良（＠横浜武道館）



GAME1：12月12日（金）19時05分～ GAME2：12月13日（土）15時35分～

・ライジングゼファー福岡 vs 鹿児島レブナイズ（＠照葉積水ハウスアリーナ）



GAME1：12月12日（金）19時35分～ GAME2：12月13日（土）15時05分～

・福島ファイヤーボンズ vs 熊本ヴォルターズ（＠宝来屋ボンズアリーナ）



GAME1：12月13日（土）13時45分～ GAME2：12月14日（日）13時35分～

・岩手ビッグブルズ vs 愛媛オレンジバイキングス（＠盛岡タカヤアリーナ）



GAME1：12月13日（土）15時05分～ GAME2：12月14日（日）14時05分～

・山形ワイヴァンズ vs 信州ブレイブウォリアーズ（＠山形県総合運動公園）



GAME1：12月13日（土）15時05分～ GAME2：12月14日（日）14時05分～

・福井ブローウィンズ vs 青森ワッツ（＠セーレン・ドリームアリーナ）



GAME1：12月13日（土）15時05分～ GAME2：12月14日（日）14時05分～

・神戸ストークス vs ベルテックス静岡（＠GLION ARENA KOBE）



GAME1：12月14日（日）18時05分～ GAME2：12月15日（月）19時05分～