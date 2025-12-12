・トップカルチが６連騰、２６年１０月期業績予想は各利益で黒字転換を予想

・トーホーが急反騰し年初来高値を更新、８～１０月営業益１５％増を評価

・平田機工が大幅高で４日ぶり反発、自動車関連生産設備の大型受注を獲得

・ビジョナルが３日ぶり急反騰、ビズリーチ好調で８～１０月営業益が３０％増

・品川リフラは大幅高で年初来高値更新、今期純利益を上方修正

・データセクが大幅続伸、ＮＶＩＤＩＡ「Ｂ３００」搭載ＧＰＵサーバー１２５０台を取得

・システナがマドを開けて買われる、米スーパー・マイクロ・コンピューターなどとＡＩデータセンター構想に着手

・リバーエレクはカイ気配スタート、データセンター向け戦略新製品を量産へ



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS