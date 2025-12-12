システナ<2317.T>＝動意含みで年初来高値にらむ。５１０円台で収れんする５日・２５日移動平均線を足場にもみ合い上放れの兆しをみせている。同社はシステムの企画・設計・開発・保守を一気通貫で展開する。次世代モビリティーに積極的に経営資源を注ぎ、同分野のキーカンパニーに目されているほか、人工知能（ＡＩ）分野への布石にも余念がない。１１日取引終了後、サーバー・ストレージシステム設計の米スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞及び、三重県志摩市と、次世代ＡＩサーバーを活用した分散型データセンター構想の共同検討を開始したことを発表、これを材料視する買いを引き寄せている。



リバーエレテック<6666.T>＝続急伸でカイ気配。１１日取引終了後、生成ＡＩの普及に伴い急速に拡大するデータセンター市場に向けて、次世代高速通信に不可欠な超低位相ノイズ・低ジッタ水晶発振器「ＫＣＲＯ－０５」を開発し、量産化に向けた体制を整備すると発表した。同製品は独自の特許技術を応用した戦略製品群の第４弾。来期（２７年３月期）から本格的な量産出荷を開始し、顧客の需要拡大にあわせて順次生産能力を拡大していく見通し。これが材料視されている。



トーホー<8142.T>＝急反発で新値街道復帰。１１日の取引終了後、２６年１月期第３四半期累計（２～１０月）の連結決算を発表した。売上高が１８９３億４０００万円（前年同期比４．１％増）、営業利益が５５億５３００万円（同４．８％増）だった。直近３カ月間となる８～１０月期の営業利益は同１４．９％増の２０億９９００万円と２ケタの伸びを示しており、業況を好感した買いが集まった。２～１０月期において業務用食品卸売を手掛ける主力のディストリビューター事業ではシンガポール子会社の粗利率の低下や運賃・荷造費の増加が利益を圧迫する要因となったが、食材販売店を展開するキャッシュアンドキャリー事業の粗利率は改善傾向となり、８～１０月期では増益を確保。外食産業向けサービスのフードソリューション事業は業務支援システムの販売などが好調で前年同期に本社改修費用を計上していた反動も出た。同時に発表した１１月売上高は前年同月比４．８％増と７カ月連続の増収となった。



