J2昇格の八戸、高橋勇菊ヘッドコーチが新監督に決定「一見格好悪く見える姿でも、それすらも美しいと思えるチームを」
J2に昇格するヴァンラーレ八戸は12日、高橋勇菊氏が監督に就任することを発表した。
八戸は今季のJ3を2位で終えてJ2初昇格を決めているが、石崎信弘監督の退任も決まっていた。高橋氏は2023年から八戸でヘッドコーチを務めていた。
高橋氏はクラブを通じて「まずは2025シーズン、皆様の沢山のサポート・ご声援のおかげで、悲願のJ2昇格を達成することが出来ました。本当にありがとうございました」と感謝を伝え、続けて以下のようにコメントしている。
「これまでヴァンラーレ八戸が積み上げてきたものや理念を大切にし、今まで以上に『八戸らしさ』を前面に出しつつ、『新たな八戸』を追求して進んで行きたいと思います。これからクラブは『J2』という未知の世界に飛び込んでいきます。もがき、時には立ち止まる事もあるかもしれません。しかし、絶対に後退はせず、実直に、愚直に、泥臭く、這いつくばってでも諦めない、一見格好悪く見える姿でも、それすらも美しいと思えるチームを目指し前進して行きます。しっかりと地に足をつけ、選手・スタッフが一丸となって戦って行きたいと思います」
「どうか皆さん、一緒に戦ってください!どうか皆さん、力を貸してください!チーム・クラブ・ホームタウン、パートナー企業、ヴァンラーレ八戸に関わる全ての皆様が一つになり、まだ見たことの無い景色を一緒に見に行きましょう!よろしくお願い致します」
