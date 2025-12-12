12日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比70.8％増の2384億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同92.4％増の1904億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数 <1367> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ <2524> 、ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００ <1593> 、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> 、ＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> など72銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> など10銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が4.03％高、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> が3.54％高と大幅な上昇。



日経平均株価が461円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1214億400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金798億300万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が201億5100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が134億2000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が101億5700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が87億8500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が80億8300万円の売買代金となった。



