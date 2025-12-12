12日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数279、値下がり銘柄数264と、売り買いが拮抗した。



個別ではグリーンモンスター<157A>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>がストップ高。カルナバイオサイエンス<4572>は一時ストップ高と値を飛ばした。松屋アールアンドディ<7317>、スリー・ディー・マトリックス<7777>など3銘柄は年初来高値を更新。アクアライン<6173>、オンコリスバイオファーマ<4588>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、ベガコーポレーション<3542>、Ａｉロボティクス<247A>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ミラタップ<3187>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、ウェルネス・コミュニケーションズ<366A>など23銘柄が年初来安値を更新。アクリート<4395>、Ｗａｑｏｏ<4937>、ラクオリア創薬<4579>、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>、豆蔵<202A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

